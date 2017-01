Nächster ZDF-Krimi sichert sich den Tagessieg

© ZDF

Mit dem 90-minütigen Krimi "Ein Kommissar kehrt zurück" hat sich das ZDF am Montag den Tagessieg gesichert und sogar mehr Zuschauer als das Dschungelcamp geholt. Und beim kleinen Bruder ZDFneo überzeugte "Inspector Barnaby".

6,83 Millionen Menschen haben sich am Montag für den ZDF-Krimi "Der Kommissar kehrt zurück" entschieden und den Mainzern damit den Tagessieg beschert, keine andere Sendung kam auf noch mehr Zuschauer - nicht einmal "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL. Wie gewohnt konnte sich das ZDF auf das Genre Krimi verlassen: Beim Gesamtpublikum holte der Film starke 20,4 Prozent Marktanteil. Und auch beim jungen Publikum sah es mit 9,6 Prozent gut aus.

Nach dem "heute-journal" musste sich Stieg Larssons "Verblendung" aber mit nur noch 2,12 Millionen Zuschauern zufrieden geben, hier schlug wohl auch das Dschungel-Gegenprogramm voll durch. Mit 11,7 Prozent hielt sich der Film immerhin noch im zweistelligen Bereich. Das Erste hatte am Montag jedenfalls keine Chance, setzte mit der Naturdoku "Auf Leben und Tod" aber auch auf kein so massenkompatibles Format wie das ZDF. 2,77 Millionen Menschen sahen sich die Doku an, der Marktanteil betrug 8,2 Prozent. Frank Plasberg talkte im Anschluss bei "Hart aber fair" vor 2,67 Millionen Zuschauern und holte 8,3 Prozent.

Richtig gut lief es am Montag übrigens auch für ZDFneo: "Inspector Barnaby" unterhielt schon ab 20:15 Uhr 1,42 Millionen Zuschauer und erreichte damit 4,2 Prozent Marktanteil. Die Folge danach steigerte sich dann noch einmal sehr deutlich und landete bei 1,61 Millionen Zuschauern und 6,5 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die britische Krimiserie mit 2,4 und 2,8 Prozent richtig gut.