Dschungelcamp triumphiert auch am Dienstag

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" triumphierte auch am Dienstag mit über sechs Millionen Zuschauern und weit über 40 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Trotzdem meldeten längst nicht alle Konkurrenten "Land unter!"

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" konnte sich am Dienstag erneut den Tagessieg bei Jung und Alt sichern. 6,12 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu und damit 370.000 mehr als am Dienstag vergangener Woche. Der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag mit 43 Prozent so hoch wie seit Mittwoch vergangener Woche nicht mehr. RTL kann also hochzufrieden sein, die Konkurrenz hatte es hingegen schwer. Trotzdem konnten mehrere Sender auch am späteren Abend durchaus punkten.

ProSieben etwa erreichte ab 22:15 Uhr mit Wiederholungen von "The Big Bang Theory" zunächst 11,1 und dann 10,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und war damit sogar erfolgreicher als zum Start in den Abend mit den "Simpsons". Alte Folgen der Serie hatten hier zunächst mit 9,4 Prozent Marktanteil Vorlieb nehmen müssen. Erst die vierte Foleg ab 21:45 Uhr hatte sich deutlich auf 11,5 Prozent steigern können. Nach 23 Uhr ging's für ProSieben dann zwar wieder auf einstellige Marktanteile nach unten, die erste Dschungel-Stunde war trotzdem erstaunlicherweise die stärkste am ProSieben-Abend.

Vom Dschungelcamp unbeeindruckt zeigte sich auch ZDFneo. Nachdem "Helen Dorn" um 20:15 Uhr mit 1,89 Millionen Zuschauern und 5,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum bereits die Krimifans zum Sender gelockt hatte, blieben 1,26 Millionen im Anschluss auch bei "Dresden Mord" dran. Trotz Dschungel-Konkurrenz erzielte der Film hervorragende 4,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Bemerkenswert ist auch, wie robust sich DMAX angesichts des RTL-Dschungels zeigte. 240.000 Zuschauer sahen die "DMAX Doku" um 22:15 Uhr, damit konnten die 2,1 Prozent Marktanteil der vorausgehenden Sendung "Full Pull" in der klasssichen Zielgruppe mühelos gehalten werden. 240.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Die "Supermaschinen" kamen ab 23:15 Uhr dann immerhin noch auf 1,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Zufrieden sein darf man auch bei Tele 5, wo 240.000 Zuschauer "Fargo - Blutiger Schnee" einschalteten. 1,2 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Bei Sat.1 hingegen hätte man sich die "Akte"-Sendungen in Konkurrenz zum Dschungelcamp wohl auch sparen können. 950.000 Zuschauer sahen insgesamt zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe belief sich auf nur 4,6 Prozent. Noch schlechter lief es im Anschluss für die "Spiegel TV-Reportage", die sich mit 430.000 Zuschauern und einem Zielgruppen-Marktanteil von 3,4 Prozent zufrieden geben musste."