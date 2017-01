"Limitless" geht die Puste aus, kabel eins vor Sat.1

© CBS

"Limitless" geht den Weg so vieler ProSieben-Serien: Nach einem zumindest soliden Start verlieren die Zuschauer allzu schnell das Interesse. In dieser Woche gab's neue Tiefs. Richtig gut lief's hingegen für kabel eins, das noch vor Sat.1 landete

"Eine Droge, die schnell an Wirkung verliert" urteilte DWDL.de über die Serie "Limitless", mit der ProSieben seit Anfang des Jahres seinen Mittwochabend bestreitet. Eine Diagnose, die sich so auch in den Quoten widerspiegelt: Seit dem recht ordentlichen Einstand vor drei Wochen geht es Stück für Stück bergab. Inzwischen liegt die Serie deutlich unter dem Soll.

So sahen diesmal um 20:15 Uhr nur noch 1,41 Millionen Zuschauer zu, die zweite Folge des Abends musste sich mit 1,23 Millionen Zuschauern zufrieden geben. Damit kamen kamen dem Auftakt am 4. Januar 570.000 Zuschauer abhanden. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag um 20:15 Uhr bei 8,9 Prozent und sank eine Stunde später auf den bisherigen Tiefstwert von 7,9 Prozent ab. Danach war gegen das Dschungelcamp mit alten Folgen von "Two and a half Men" überhaupt nichts auszurichten: Um 22:10 Uhr lag ProSieben bei nur noch 4,5 Prozent, berappelte sich im weitern Verlauf dann aber langsam.

Marktanteils-Trend: Limitless



Im Hause ProSiebenSat.1 macht es da heute schon deutlich mehr Spaß, auf die Quoten von kabel eins zu blicken - zumindest auf die um 20:15 Uhr. Am Vorabend liefen "Mein Lokal, Dein Lokal" mit 3,8 Prozent und "Achtung Kontrolle" mit 3,2 Prozent nämlich miserabel. Doch um 20:15 Uhr trumpfte der Film "Ocean's 13" mit 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf. 1,42 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Damit platzierte sich kabel eins in der Zielgruppe noch vor Sat.1, wo ein weitere Ausgabe von "15 Dinge" zwar immerhin nicht ganz so katastrophal lief wie in der vergangenen Woche, mit 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber trotzdem nicht zu überzeugen wusste. 1,64 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Gegen's Dschungelcamp musste sich die "Focus TV-Reportage" danach übrigens mit nur 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben.