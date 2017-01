"Marie Brand" erfolgreich wie nie, ARD chancenlos

© ZDF/Guido Engels

Das ZDF steht im Januar bislang so gut da wie seit zwei Jahren in keinem Nicht-EM/Olympia-Monat mehr - und auch am Mittwoch lief's wieder prächtig. Die "Marie-Brand"-Reihe erreichte so viele Zuschauer wie noch nie und ließ dem ARD-Film keine Chance.

Das ZDF erreicht im Januar bislang einen Monatsmarktanteil von 14,0 Prozent beim Gesamtpublikum - 1,8 Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr und der beste Monatswert in einem nicht von Olympia oder Fußball-EM/WM geprägten Monat seit zwei Jahren. Und dieser starke Lauf setzte sich auch am Mittwochabend fort. Da steigerte sich die Krimireihe "Marie Brand" mit Mariele Millowitsch auf einen neuen Bestwert.

7,57 Millionen Zuschauer schalteten die Folge "Marie Brand und das ewige Wettrennen" ein, damit wurde der bisherige Rekord um über 600.000 Zuschauer übertroffen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 23,1 Prozent und auch bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern konnte der Krimi mit 10,1 Prozent Marktanteil punkten. Dagegen war die ARD mit ihrem Mittwochs-Film völlig chancenlos. "Wunschkinder" kam mit 2,68 Millionen Zuschauern nicht über einen Marktanteil von 8,2 Prozent beim Gesamtpublikum hinaus. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 5,9 Prozent Marktanteil eher verhalten.

Unterdessen kann man sich in Mainz nicht nur über starke Quoten im ZDF freuen, auch bei ZDFneo ging die Krimi-Strategie einmal mehr auf. Trotz Konkurrenz durchs Dschungelcamp sahen ab 21:43 Uhr 1,53 Millionen Zuschauer "Wilsberg", was für einen Marktanteil von 5,9 Prozent beim Geasamtpublikum reichte. 2,6 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Um 20:15 Uhr zeigen sogar das ZDF und ZDFneo einen Krimi - hier musste ZDFneo aber kleinere Brötchen backen. 880.000 Zuschauer und 2,7 Prozent Marktanteil für "Das Duo" sind trotzdem kein schlechtes Ergebnis.