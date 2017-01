"Lehrer", "Magda", "Ibes": RTL gibt leicht ab

© RTL/Frank Dicks

Die fünf meistgesehenen Sendungen in der klassischen Zielgruppe liefen am Donnerstag allesamt bei RTL, allerdings blieb das Dschungelcamp diesmal unter der 40-Prozent-Marke und auch für den "Lehrer" und "Magda" lief's ein klein wenig schlechter

Nachdem "Der Lehrer" in der vergangenen Woche neue Rekorde aufgestellt hat, gab es in dieser Woche wieder einen leichten Rückgang. Doch Grund zur Unzufriedenheit besteht trotzdem nicht: Mit 2,1 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern holte "Der Lehrer" in dieser Woche 20,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Das waren zwar 1,2 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche, aber noch immer der zweithöchste Wert in der Geschichte der Serie. 3,25 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, 200.000 weniger als in der vergangenen Woche.

Auch "Magda" macht ihre Sache weiterhin richtig gut, auch wenn auch hier der Bestwert der vergangenen Woche nicht ganz erreicht wurde. Um 21:15 Uhr holte die erste der beiden Folgen 18,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die zweite steigerte sich im Anschluss auf 20,7 Prozent. 3,07 Millionen Zuschauer sahen die erste, 3,78 Millionen Zuschauer die zweite Folge im Schnitt.

Dass "Magda macht das schon" im Lauf des Abends Zuschauer einsammeln kann, war auch schon vor dem Dschungelcamp zu sehen, der enorm große Anstieg lässt sich zum Teil aber mit vielen erklären, die etwas früher für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" einschalten und damit auch die letzten Minuten des vorausgehenden Programms mitbekommen. Das Dschungelcamp war natürlich auch am Donnerstag wieder die - zumindest beim jüngeren Publikum - dominierende Sendung des Abends. Allerdings blieb der Marktanteil erstmals in dieser Woche wieder knapp unter der 40 Prozent-Marke bei 39,8 Prozent. Zudem wurde zum zweiten Mal in dieser Staffel die Marke von 6 Millionen Zuschauern knapp verfehlt. Mit 5,92 Millionen Zuschauern und 26,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann RTL aber natürlich dennoch vollauf zufrieden sein.

Nachdem das Dschungelcamp der jahrelang bei RTL Nitro versteckten Sitcom "Modern Family" in der vergangenen Woche einen fulminanten Einstand mit fast 30 Prozent Marktanteil beschert hatte, blieben diesmal deutlich weniger Zuschauer dran. 1,93 Millionen waren es insgesamt, über eine halbe Million weniger als noch in der vergangenen Woche. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag mit 21,3 Prozent über 8 Prozentpunkte niedriger. Spannend wird's aber ohnehin erst in der kommenden Woche, wenn "Modern Family" ohne die Hilfe des Dschungelcamps antreten muss.