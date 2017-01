Eiskunstlauf-Duell schadet One und Eurosport

© One

Wer sich für die Eiskunstlauf-EM in Ostrava interessierte, konnte diese am Donnerstagabend sowohl bei One als auch bei Eurosport verfolgen. Die Zuschauerzahlen waren bei beiden Sendern überschaubar.

Für die derzeit in Ostrava stattfindende Europameisterschaft im Eiskunstlauf interessierten sich am Donnerstagabend gleich zwei Sender: Neben Eurosport übertrug auch der ARD-Sender One am Abend. Das führte dann logischerweise dazu, dass sich die beiden Sender das Publikum auch noch teilen mussten - und letztlich beide darunter litten.

Zwar schalteten gerade mal 70.000 Zuschauer ab 19 Uhr die Übertragung bei One ein, was 0,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und sogar nur 0,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach, das reichte aber, um Eurosport etwas zu schaden. Dort sahen 130.000 Zuschauer zu, was 0,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 0,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Am Mittwoch, als es noch keine Konkurrenz durch One gab, erreichte Eurosport allein immerhin 180.000 Zuschauer und Marktanteile von 0,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.