RTL: "Puppenstars" kehren mit Tiefstwert zurück

© RTL/Stefan Gregorowius

Die Neugierde war beim Start der zweiten Staffel offenbar nicht mehr ganz so groß: Die "Puppenstars" meldeten sich bei RTL schwächer zurück und profitierten vom nachfolgenden Dschungel, der zuvor die 6-Millionen-Marke deutlich zurückeroberte, nur wenig.

Bereits im Laufe der ersten Staffel ließ das Interesse an den "Puppenstars" bei RTL im vergangenen Jahr spürbar nach. Dieser Trend setzte sich nun auch beim Auftakt der neuen Staffel fort. 3,06 Millionen Zuschauer sahen die erste Ausgabe der Castingshow. Das waren noch einmal ein paar weniger als beim Finale vor einem Jahr, das den bislang schwächsten Wert erzielte. Beim Gesamtpublikum verpassten Martin Reinl und Co. mit 9,8 Prozent erstmals die Zweistelligkeit.

Auch in der Zielgruppe lief es noch einmal schwächer als vor einem Jahr. Den Start der zweiten Staffel der "Puppenstars" wollten am Freitagabend 1,56 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sehen. Vom nachfolgenden Dschungelcamp profitierte die Show von Talpa also nur wenig. Zwar holten die "Puppenstars" absolut betrachtet auch hier nur ein neues Tief, weil die Fernsehnutzung insgesamt am Freitagabend aber etwas niedriger war als während der ersten Staffel, fiel der Marktanteil mit 16,2 Prozent aber wenigstens ordentlich aus.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" konnte einen Abend vor dem Finale unterdessen die Marke von sechs Millionen Zuschauern, die am Donnerstag noch verfehlt wurde, wieder sehr deutlich zurückerobern. 6,60 Millionen Zuschauer schalteten das Dschungelcamp am späteren Abend ein, womit RTL insgesamt einen Marktanteil von 24,7 Prozent erzielte und sich auch beim Gesamtpublikum den Tagessieg sicherte. In der Zielgruppe schalteten diesmal 3,54 Millionen Zuschauer ein. Die Geschehnisse in Australien brachten es damit auf einen tollen Marktanteil von 36,5 Prozent.

Diesen Schwung wusste im Anschluss dann auch Bülent Ceylan für sich zu nutzen. Der kehrte bei RTL mit der "Bülent Ceylan Show", die immerhin dreieinhalb Jahre pausierte, zurück und unterhielt damit noch 3,51 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe blieben genau zwei Millionen Zuschauer für Ceylan dran, womit er zum Start der Staffel dank des starken Vorprogramms einen außerordentlich guten Marktanteil von 30,1 Prozent erzielte. Das entspricht einem neuen Bestwert. Spannend wird nun allerdings zu sehen, wie Ceylan sich ohne Dschungel im Vorprogramm schlagen wird.