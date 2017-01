"heute-show" meldet sich auf Rekordniveau zurück

© ZDF/Willi Weber

Der Dschungel war zwar stark, wirkte sich auf die "heute-show" aber gar nicht aus. Ganz im Gegenteil: Oliver Welke und Co. meldeten sich auf Rekordniveau aus der Pause zurück. Auch für die Krimis am Abend lief es im ZDF wieder prächtig.

Viel ist geschehen in den vergangenen Wochen, während die "heute-show" sich in einer kleinen Winterpause befand. Die ist nun vorbei und offensichtlich wurde die Satire-Show von den Zuschauern wirklich vermisst. Trotz starker Dschungelkonkurrenz kehrten Oliver Welke und Co. am Freitagabend nun nämlich auf Rekordniveau zurück ins ZDF-Programm. 4,31 Millionen Zuschauer schalteten die "heute-show" ein und damit genauso viele wie beim Jahresrückblick, der vor Weihnachten einen neuen Spitzenwert erzielte. Diesmal erzielte das ZDF mit der "heute-show" tolle 16,3 Prozent.

Oliver Welke gelang es dabei, auch die jungen Zuschauer zu erreichen. Im Schnitt schalteten 1,29 Millionen Zuschauer die "heute-show" ein. So viele Zuschauer hatte die Satiresendung seit Mai vergangenen Jahres in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen nicht mehr. Die jüngste Ausgabe der Show brachte es damit auf einen tollen Marktanteil von 13,4 Prozent.

Überhaupt lief es für das ZDF am Freitagabend wieder rund. "Der Staatsanwalt" unterhielt zur besten Sendezeit tolle 5,46 Millionen Zuschauer und erzielte damit tolle 17,4 Prozent. Auch die "SOKO Leipzig" knackte die Marke von fünf Millionen Zuschauern und brachte es damit auf genau sechzehn Prozent. Mit jeweils 850.000 Zuschauern lief es für die Krimis auch in der jungen Zielgruppe gut, wo Marktanteile von neun und 8,6 Prozent erzielt wurden. Ordentlich lief es dabei auch schon am Vorabend, wo "Bettys Diagnose" im Schnitt 3,43 Millionen Zuschauer unterhielt und es damit auf einen Marktanteil von 12,2 Prozent brachte. In der jungen Zielgruppe taten sich Bettina Lamprecht und Co. mit 450.000 Zuschauern und 5,8 Prozent aber schon etwas schwerer.

Zufrieden sein darf man übrigens auch beim Ersten. Dort unterhielt "Die Eifelpraxis – Eine Dosis Leben" im Schnitt 3,98 Millionen Zuschauer. Der Fernsehfilm erzielte damit einen soliden Marktanteil von 12,2 Prozent. Mit 670.000 Zuschauern lief es auch in der jungen Zielgruppe immerhin ordentlich, wurde doch ein Marktanteil von genau sieben Prozent erzielt. Doch nicht nur mit dem Ergebnis im Hauptprogramm darf man heute bei der ARD zufrieden sein, auch One schlug sich wacker. Die Wiederholung der ersten Folge "Frau Temme sucht das Glück" erreichte dort insgesamt 180.000 Zuschauer und 0,6 Prozent. Besonders gut lief es dabei in der jungen Zielgruppe, wo 100.000 Zuschauer einschalteten. One erzielte damit für den Sender gute 1,1 Prozent.

Gut lief es unterdessen an diesem Freitag auch für Sat.1. Nachdem sich der Sender in den vergangenen Wochen mit Spielfilmen am Freitagabend äußerst schwer tat, entschieden sich in dieser Woche nun im Schnitt 1,52 Millionen Zuschauer für "Bad Teacher". In der Zielgruppe schalteten genau eine Million Zuschauer den Streifen ein, womit Sat.1 einen guten Marktanteil von 10,4 Prozent erreichte. Auf ähnlichem Niveau präsentierte sich ProSieben, wo "Planet der Affen: Prevolution" ebenfalls von einer Million in der Zielgruppe gesehen wurde. Insgesamt sahen 1,63 Millionen Zuschauer den Film.