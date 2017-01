"Nikola" & Co: RTLplus startet gut ins Wochenende

© RTLplus

Freitags lässt RTLplus die früheren Sitcom-Erfolge von RTL noch einmal aufleben. Mit dem Ergebnis kann der Mini-Sender mehr als zufrieden sein. Sat.1 Gold überzeugte unterdessen vor allem im Tagesprogramm, während sich die Familiensender abends schwer taten.

Unter dem Motto "Endlich Wochenende" startete RTL einst mit diversen Sitcoms ins Wochenende. Diese Zeit ist im Hauptprogramm zwar schon lange vorbei, doch bei RTLplus haben die Sitcoms noch einmal eine neue Heimat bekommen. Und dort schlugen sie sich am Freitagabend für RTLplus-Verhältnisse richtig gut. "Ritas Welt" eröffnete den Abend mit 120.000 Zuschauern in der Zielgruppe, die beide Folgen sahen. RTLplus erzielte damit tolle Werte von 1,3 und 1,2 Prozent. Insgesamt schalteten zunächst 160.000 Zuschauer, dann 150.000 Zuschauer ein.

"Nikola" konnte danach an diese Werte anknüpfen und unterhielt zunächst ebenfalls insgesamt 160.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten 120.000 Zuschauer die zweite Folge ein, womit RTLplus gute 1,3 Prozent erreichte. Die zweite Folge steigerte sich dann sogar noch auf 150.000 Zuschauer und anderthalb Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt steigerte sich "Nikola" mit der zweiten Folge auf gute 220.000 Zuschauer. "Das Amt" konnte daran im Anschluss mit 210.000 Zuschauern anknüpfen, gab zur zweiten Folge und damit parallel zum Dschungelcamp aber auf 160.000 Zuschauer ab. In der Zielgruppe sahen zunächst 140.000, dann 100.000 Zuschauer zu. "Das Amt "erzielte damit gute 1,3 und 1,0 Prozent. "Die Camper" taten sich anschließend deutlich schwerer und brachten es nur auf 0,4 und 0,6 Prozent, sendeten aber auch durchgehend gegen den Dschungel an.

Gut lief es am Abend auch für Sat.1 Gold, wo "Der Bulle von Tölz" im Schnitt 560.000 Zuschauer unterhielt und es damit insgesamt auf einen Marktanteil von 1,8 Prozent brachte. In der klassischen Zielgruppe lief es mit 130.000 Zuschauern und 1,3 Prozent dabei allerdings etwas schwächer. "Wolffs Revier" verpasste die Prozenthürde im Anschluss gleich doppelt. Dafür sah es tagsüber für den Spartensender aber gut aus. Von mittags bis zum Start der Primetime verpasste der Sender nur einmal mit einer Folge "Niedrig und Kuhnt" die Marke von zwei Prozent, über die der Sender sonst teils deutlich lag. Die "Bezaubernde Jeannie" holte mittags etwa zweimal 2,5 Prozent, eine Folge von "Mord ist ihr Hobby" brachte es am Nachmittag mit 140.000 Zuschauern in der Zielgruppe gar auf 3,1 Prozent. Insgesamt sahen 370.000 Zuschauer zu.

Eher mau verlief der Freitagabend unterdessen für die Familiensender. "Prinz Ribbit – Ein Frosch auf Umwegen" unterhielt bei Super RTL gerade einmal 180.000 Zuschauer in der Zielgruppe und kam damit nicht über 1,9 Prozent hinaus. Insgesamt schalteten nicht mehr als 520.000 Zuschauer ein. Noch durchwachsener lief es für den Disney Channel. "Dinosaurier" wollten dort insgesamt gerade einmal 280.000 Zuschauer sehen. In der Zielgruppe schalteten dabei lediglich 80.000 Zuschauer ein. Mehr als äußerst magere 0,9 Prozent waren damit nicht zu holen.

Tele 5 überzeugte derweil vor allem im Vorabendprogramm. Nachdem zwei Folgen von "Stargate" es bereits auf Marktanteile von 1,1 und 1,5 Prozent brachten, überzeugte "Star Trek – Das nächste Jahrhundert" im Vorabendprogramm 170.000 Zuschauer in der Zielgruppe. Tele 5 erzielte damit tolle 2,2 Prozent und darf angesichts von 330.000 Zuschauern auch mit dem Gesamtergebnis zufrieden sein. In der Primetime gelang dem Sender eine Steigerung dann allerdings nicht mehr wirklich. "Daybreak – Katastrophe in L.A." schalteten insgesamt 360.000 Zuschauer ein. Insgesamt erreichte Tele 5 damit zwar 1,2 Prozent, in der Zielgruppe blieben aber nur noch 60.000 Zuschauer und 0,6 Prozent übrig. Ähnlich lief es im Anschluss für "Airline Disaster – Terroranschlag an Bord". Insgesamt lief es angesichts von 390.000 Zuschauern und 1,6 Prozent zwar gut, in der Zielgruppe mit 80.000 Zuschauern und 0,8 Prozent aber eher enttäuschend.