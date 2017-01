"Helen Dorn" so stark wie seit dem Start nicht mehr

© ZDF/Martin Valentin Menke

Anna Loos bescherte dem ZDF am Samstag den Primetimesieg: Kein anderes Format war zur besten Sendezeit so erfolgreich wie "Helen Dorn". Der Samstagskrimi überzeugte dabei auch in der jungen Zielgruppe und landete noch vor ProSieben und Sat.1.

Bereits seit 2014 ermittelt "Helen Dorn" zweimal im Jahr zur besten Sendezeit im ZDF. Ihre Premiere feierte die Reihe einst mit knapp über acht Millionen Zuschauern, musste dann aber teils deutlich abgeben. An diesem Samstag lief es nun so gut wie seit der Premiere nicht mehr. 6,71 Millionen Zuschauer sahen den Krimi mit Anna Loos zur besten Sendezeit. Damit führte das ZDF die Spitze zur besten Sendezeit an; über den Tag verteilt hatten nur der Dschungel sowie die "Tagesschau" überhaupt mehr Zuschauer. Stolze 20,9 Prozent erzielte das ZDF mit "Helen Dorn" am Samstag.

Zuschauer-Trend: Helen Dorn



Der Krimi war dabei auch in der jungen Altersgruppe durchaus gefragt. Hier erreichte das ZDF im Schnitt 990.000 Zuschauer und einen Marktanteil von guten 9,3 Prozent. Zugleich positionierten sich die Mainzer auch vor Sat.1 und ProSieben. Bei letzterem erreichte "Premium Rush" in der Zielgruppe im Schnitt nur 890.000 Zuschauer, womit ProSieben zur besten Sendezeit nicht über magere 8,3 Prozent hinaus kam. Insgesamt schalteten 1,39 Millionen Zuschauer ein.

Sat.1 hatte zwar insgesamt mit anderthalb Millionen ein paar Zuschauer mehr als das Schwesterprogramm, enttäuschte dafür aber in der Zielgruppe deutlicher. Mehr als 790.00 Zuschauer wurden dort mit dem Streifen "Epic – Verborgenes Königreich" nicht angesprochen. Sat.1 erreichte damit einen Marktanteil von nur 7,4 Prozent. Gegen den Dschungel hatte der Sender dann absolut keine Chance mehr und brachte es mit "Mord nach Plan" in der Zielgruppe nur auf miese 2,7 Prozent. Mehr als 240.000 Zuschauer waren hier für Sat.1 nicht übrig; insgesamt waren es 640.000 Zuschauer.

Etwas schwerer tat sich unterdessen zur besten Sendezeit auch Das Erste, das die Zweistelligkeit verpasste. Nur 2,96 Millionen Zuschauer wollten den Dreistünder "Die Himmelsleiter – Sehnsucht nach Morgen" sehen, womit das ARD-Hauptprogramm lediglich neuneinhalb Prozent erreichte. In der Zielgruppe wollten 550.000 Zuschauer das Nachkriegsdrama mit Christiane Paul sehen. Das Erste erreichte damit 5,2 Prozent. Das ZDF setzte unterdessen nach "Helen Dorn" auf eine Folge von "Der Kriminalist" und erreichte damit immerhin noch 4,14 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,3 Prozent. In der jungen Zielgruppe blieben, teils auch bereits gegen den Dschungel programmiert, 620.000 Zuschauer dran, womit das ZDF 5,7 Prozent erzielte.