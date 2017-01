US-Serie "Hawaii Five-0" überrascht bei kabel eins

© kabel eins

Am Samstagabend betreibt kabel eins keinen großen Aufwand und enttäuscht auch weitestgehend. Anders in dieser Woche, als es für "Hawaii Five-0" plötzlich gut aussah. Zufrieden sein darf man auch bei Disney, während RTLplus und One chancenlos waren.

Seit Oktober versucht kabel eins am Samstagabend nun bereits sein Glück mit der US-Serie "Hawaii Five-0", ist dabei aber eher glücklos. Anders nun in dieser Woche. Mit einem Marktanteil von genau sechs Prozent lief es für kabel eins zur besten Sendezeit durchaus gut. 620.000 Zuschauer sahen die erste Folge der Serie und alle blieben auch für die zweite Folge dran. Aufgrund der nun höheren Gesamtnutzung waren dann zwar nur noch 5,6 Prozent drin, auch damit darf kabel eins aber noch zufrieden sein. Insgesamt wurden beide Folgen von jeweils 1,34 Millionen Zuschauern gesehen.

kabel eins sendet "Hawaii Five-0" nun aber bekanntlich gleich im Dreierpack und musste mit der Serie folglich auch gegen den Dschungel antreten. Die dritte Folge gab dann auch tatsächlich ab, schlug sich angesichts der Konkurrenz aber mit insgesamt 1,19 Millionen Zuschauern dennoch wacker. In der Zielgruppe blieben 470.000 Zuschauer dran. kabel eins erzielte damit gegen den Dschungel, der knapp die Hälfte aller Zuschauer in der Zielgruppe anlockte, immerhin noch viereinhalb Prozent. "Blue Bloods" unterhielt anschließend 320.000 Zuschauer in der Zielgruppe und brachte es damit auf 3,7 Prozent.

Gut lief es unterdessen auch für den Disney Channel. Gegen den Dschungel kam die "Familie Feuerstein" zwar noch nicht einmal auf ein halbes Prozent, in der Primetime überzeugte "Das Sams" aber immerhin 470.000 Zuschauer und damit anderthalb Prozent des Gesamtpublikums. In der Zielgruppe schalteten 210.000 Zuschauer ein, womit der Disney Channel zur besten Sendezeit gute 2,0 Prozent erreichte. Auf ähnlichem Niveau bewegte sich "Die Legende von Sarila" beim Konkurrenten Super RTL, der mit dem Film 240.000 Zuschauer und 2,2 Prozent in der Zielgruppe erreichte. Insgesamt entschied sich eine halbe Million für den Kölner Familienkanal.

Immerhin solide lief es für ZDFneo. "Der Tod steht ihr gut" wurde dort von insgesamt 380.000 Zuschauern gesehen. Das zweite Zweite erreichte damit einen Marktanteil von 1,2 Prozent. In der jungen Zielgruppe lief es dabei etwas besser. 160.000 Zuschauer schalteten hier zur besten Sendezeit ein, womit ZDFneo einen Marktanteil von immerhin 1,5 Prozent erzielte. "Überleben" tat sich anschließend, größtenteils gegen den Dschungel gesendet, mit nur 40.000 Zuschauern und 0,4 Prozent aber schon massiv schwerer. Insgesamt sahen 280.000 Zuschauer zu.

Völlig chancenlos war der "große TV-Roman" bei RTLplus. Zur besten Sendezeit sahen insgesamt nur 50.000 Zuschauer "Du bist nicht allein – Die Roy Black Story", womit der Mini-Sender auch nur einen Mini-Marktanteil von 0,1 Prozent erzielte. "Zwei Frauen, ein Mann und ein Baby" lief anschließend mit nur 30.000 Zuschauern sogar noch schlechter. In der klassischen Zielgruppe wurden beide Fernsehfilme von jeweils 10.000 Zuschauern gesehen. Mehr als 0,1 Prozent waren auch hier damit nicht zu holen. RTLplus war damit allerdings immerhin nicht alleine. "Wunschkinder" lief bei One genauso schlecht und brachte es ebenfalls nur auf 10.000 Zuschauer beziehungsweise 0,1 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt sahen gar nur 20.000 Zuschauer zu.