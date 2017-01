"Biggest Loser" berappelt sich, "Vermisst" bleibt stark

© Sat.1

Nachdem "The Biggest Loser" in der vergangenen Woche unter die 10-Prozent-Marke gefallen war, lief es diesmal wieder deutlich besser. Zufrieden sein dürfte man auch bei RTL mit dem Blick auf die "Vermisst"-Zahlen.

"The Biggest Loser" musste in der vergangenen Woche erstmals seit 2015 wieder einen einstelligen Marktanteil hinnehmen. Nachdem die neue Staffel vor zwei Wochen mit 13,1 Prozent Marktanteil sehr gut gestartet war, reichte es in Woche 2 nur noch für 9,4 Prozent. Doch man darf in Unterföhring aufatmen: Es war wohl nur ein Ausreißer nach unten. An diesem Sonntag berappelte sich die Abnehmshow wieder auf gute 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,92 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, 170.000 mehr als noch in der vergangenen Woche.

Bei RTL kann "Vermisst" unterdessen seinen guten Lauf fortsetzen und kam auf 14,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Besonders die Gesamt-Reichweite war einmal mehr erfreulich hoch: 4,53 Millionen Zuschauer hatten am Sonntag ab 19:05 Uhr eingeschaltet. Damit reichte es auch hier für überzeugende 14,1 Prozent Marktanteil.

Die Vox-Dokusoaps waren unterdessen nicht in Bestform. "Biete Rostlaube, suche Traumauto" erzielte einen Marktanteil von 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die "Beet-Brüder" im Anschluss 7,0 Prozent. Das sind zwar alles in allem solide Werte, aus der Vergangenheit ist man aber besseres gewohnt. Deutlich größere Probleme hat aber RTL II, wo "Grip - Das Motormagazin" mit 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe völlig chancenlos blieb.