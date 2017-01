ProSieben-Girls: Solider Start auf neuem Platz

© Warner Brothers

Am späten Montagabend zeigt ProSieben nun "2 Broke Girls" und "New Girl" statt "Halligalli". Die Quoten waren zum Auftakt halbwegs okay. "The Big Bang Theory" holte zuvor zwar den Tagessieg, lief aber deutlich schwächer als zuletzt.

Zum neuen Jahr hat ProSieben an seinem Programmschema geschraubt. Der Montagabend gehört nun ganz den Sitcoms, "Circus Halligalli" muss stattdessen bei seiner Rückkehr Mitte des Monats auf den Dienstagabend ausweichen. Allzu berauschend waren die Quoten von "2 Broke Girls" und "New Girl" zwar nicht, nachdem Joko und Klaas montags im Herbst häufig nur einstellige Marktanteile einfahren konnten kann man mit Werten über 10 Prozent aber bei ProSieben schonmal recht zufrieden sein.

So kam das von Dienstag- auf Montagabend verschobene "2 Broke Girls" zum Start der sechsten Staffel um 22:07 Uhr auf einen Marktanteil von 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Die fünfte Staffel hatte dienstags im Schnitt ebenfalls 10,3 Prozent erreicht - lief allerdings auch eine Stunde früher. 1,15 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu - das waren trotz der späteren Sendezeit nur geringfügig weniger als während der fünften Staffel dienstags im Schnitt. Erfreulich zudem: Die direkt im Anschluss ausgestrahlte Wiederholung einer alten Folge steigerte sich leicht auf 11,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

"New Girl" meldete sich danach mit 10,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei ProSieben zurück, nachdem man die Serie in Staffel 4 noch zu Sixx abgeschoben hatte. 700.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Zum Start in den Abend hatte sich ProSieben mit "The Big Bang Theory" unterdessen wieder den Tagessieg beim jungen Publikum sichern können - allerdings lag der Marktanteil mit 16,9 Prozent fast drei Prozentpunkte niedriger als in der vergangenen Woche. 2,63 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, knapp 300.000 weniger als sieben Tage zuvor. Die Wiederholungen dreier alter Folgen erzielten im Anschluss noch Werte zwischen 12,9 und 13,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ein tristes Bild gab am Montagabend hingegen mal wieder Sat.1 ab. Der kurzzeitige Ausflug über die 10-Prozent-Marke vor zwei Wochen ist inzwischen längst wieder vergessen. "Navy CIS" blieb mit 8,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hingegen ebenso unter dem Soll wie "Navy CIS: L.A.", das 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. "Elementary" lief trotz Erstausstrahlung und wegfallender Dschungelcamp-Konkurrenz mit nur 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe völlig miserabel.