Geissens mau, Traumfrauen mauer, Dietrichs floppen

Für "Die Geissens" lief's nicht mehr ganz so schlecht wie in den letzten beiden Wochen, trotzdem bleibt die Dokusoap weiterhin blass. Noch etwas schwächer startete im Anschluss "Traumfrau gesucht". Und die "Dietrichs" floppten spät am Abend völlig

Die "schrecklich glamourösen" Geissens tun sich in diesem Jahr weiterhin schwer, ihr Publikum zu finden. Zwar lief es in dieser Woche sogar wieder etwas besser als zuletzt - 860.000 Zuschauer schalteten am Montag um 20:15 Uhr ein, das war schon die höchste Reichweite seit Anfang November vergangenen Jahres. Doch mit Wehmut wird man bei RTL II an die Zeiten zurückdenken, in denen die "Geissens in der Spitze noch über zwei Millionen Zuschauer vor den Fernseher locken konnten. 2014 war das zuletzt der Fall. Inzwischen reicht es hingegen nur noch für zunächst 5,0 und dann 4,7 Prozent Marktanteil ind er Zielgruppe für die beiden Folgen.

Daran kann man schon erkennen, dass RTL II reichlich spät kommt mit seinen Fake-Millionären, den "Dietrichs", die gestern am späten Abend ihren Einstand feierten. Nachdem RTL II sie unglücklicherweise noch nicht mal direkt im Anschluss an die "Geissens" zeigte, sollte man sich nun zumindest nicht allzu sehr über die sehr schwachen 2,7 Prozent Marktanteil wundern, die die erste Folge am Montag ab 23:20 Uhr erzielte. 240.000 Zuschauer hatten insgesamt zugesehen. Zu diesem Zeitpunkt lag RTL II noch deutlich hinter RTL Nitro, wo die "Medical Detectives" 380.000 Zuschauer insgesamt und hervorragende 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichten.

Zuvor meldete sich bei RTL II auch noch die Kuppelsoap "Traumfrau gesucht" zurück - und konnte ebenfalls nicht überzeugen. Mehr als 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht zu holen. Die Gesamt-Zuschauerzahl lag bei 540.000.

Vox kann da mit seinem Montagabend schon deutlich zufriedener sein. "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca", wo unter anderem Jens Büchner wenige Wochen vor seinem Einzug ins Dschungelcamp zu sehen war, überzeugte mit 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,64 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Alte Folgen von "Goodbye Deutschland" ließen den Marktanteil danach sogar noch leicht über die 9-Prozent-Marke steigen.