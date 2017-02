Nitro und DMAX gleichauf, RTLplus schadet Sat.1 Gold

© RTL Nitro / DMAX

Nachdem es DMAX im vorigen Jahr gelang, sich deutlich abzusetzen, hat RTL Nitro das Rennen im Januar wieder spannend gemacht. Beide Männersender lagen gleichauf. Freuen kann man sich in Köln zudem über die Entwicklung von RTLplus.

Das neue Jahr startet mit Bewegung an der Spitze: RTL Nitro ist es im Januar gelungen, erstmals seit längerer Zeit wieder mit dem Konkurrenten DMAX gleichzuziehen. Beide Männersender verzeichneten im Januar einen Marktanteil von jeweils 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Während sich RTL Nitro damit gegenüber Dezember um 0,2 Prozentpunkte steigern konnte, gab DMAX im Gegenzug 0,2 Prozentpunkte ab. Damit verlief der Start für DMAX zugleich schwächer als in den zurückliegenden drei Jahren, in denen der zum Discovery-Konzern gehörende Kanal jeweils auf einen Marktanteil von 1,9 Prozent gekommen war. Für RTL Nitro ist es zudem der höchste Marktanteil seit August 2015, also seit fast eineinhalb Jahren.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen ist insofern beachtlich, weil DMAX 2016 zwischenzeitlich seinen Vorsprung auf 0,9 Prozentpunkte ausbauen konnte. Noch besser sieht es zudem in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen aus, auf die man in Köln bekanntlich besonderes Augenmerk legt. Hier wurde im Januar ein Marktanteil von 1,9 Prozent erzielt, bei den 14- bis 59-jährigern Männern waren es sogar 2,2 Prozent – das reichte für den Spitzenplatz unter den Sendern der dritten oder vierten Generation. Zu verdanken hat RTL Nitro die guten Zahlen insbesondere quotenstarken Krimiserien und True-Crime-Formaten.

Zufrieden kann man in Köln unterdessen auch mit der Entwicklung von RTLplus sein: Nach nur etwas mehr als einem halben Jahr ist es im Januar erstmals gelungen, den Monat mit einer Eins vor dem Komma abzuschließen. Sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete der Sender einen Marktanteil von genau einem Prozent. Die stärksten Werte fahren dabei regelmäßig die alten Gerichtsshows ein, die nachmittags in der Spitze bis zu 400.000 Zuschauer erreichen. Das macht dem Konkurrenten Sat.1 Gold zu schaffen, der mit einem Marktanteil von 1,2 Prozent zwar über dem Wert Vorjahresmonat lag, aber gleichzeitig den schlechtesten Wert seit Juni 2016 verbuchte – also seit dem Monat, in dem RTLplus an den Start ging.

MA 14-49

+/-

Vormonat

+/-

Jan 16 MA gesamt

Super RTL

2,3

-0,3

+0,3

1,7

DMAX 1,7 -0,2

-0,2 0,9

RTL Nitro

1,7

+0,2

+0,3

1,5

ZDFneo 1,5 -0,2

+0,4

2,5

N24

1,4

-0,2

-0,1

1,1

ZDFinfo

1,3

+/-0

+0,2 1,1

n-tv 1,2 +0,1 +0,1 1,2 ProSieben Maxx

1,2

+/-0

+0,1

0,6

Sat.1 Gold

1,2 -0,2 +0,1

1,3

Sixx

1,1

-0,1

-0,2

0,7

Disney Channel

1,1 -0,2 +/-0 0,8 Comedy Central (14-2 Uhr) 1,1 0,4 Phoenix

0,9 +/-0

+0,3

1,1

Arte

0,8

+0,1 +0,1

1,1 Tele 5

0,8

+/-0

-0,2

0,9 3sat 0,8 -0,1 +0,1 1,3 Sport1 0,8 -0,4 -0,2 0,7 Viva (6-14 Uhr) 0,8 0,4 Nickelodeon 0,7

-0,1

-- 0,5

Eurosport 0,5 +0,2

-0,1

0,8

One 0,4 +0,1 +0,1

0,4

Deluxe Music

0,4 +/-0 +0,1

0,2

TLC

0,4

+/-0 +/-0 0,3

kabel eins Doku

0,2 +/-0

-- 0,2 Servus TV 0,2 +/-0 +/-0 0,2

Einen bitteren Start ins neue Jahr musste Sixx hinnehmen, das wie schon im November nur noch auf einen Marktanteil von 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Lässt man den November-Wert mal außen vor, dann muss man sogar bis Mai 2013 zurückgehen, um einen Wert auf diesem Niveau zu finden. Im "Familienduell" mit ProSieben Maxx musste sich Sixx zudem geschlagen geben: Der Männersender erzielte wie schon im Vormonat einen überzeugenden Marktanteil von 1,2 Prozent in der Zielgruppe und lag damit leicht über dem Wert von Januar 2016. Nun bleibt jedoch abzuwarten, wie sich ProSieben Maxx in den nächsten Monaten ohne die NFL als Zugpferd schlagen wird.

Im Informationsbereich belegt N24 mit einem Marktanteil von 1,4 Prozent in der Zielgruppe zwar weiter den ersten Platz, musste gegenüber Dezember jedoch ein Minus von 0,2 Prozentpunkten hinnehmen. Gleichzeitig gelang es dem Kölner Konkurrenten n-tv, seinen Marktanteil auf 1,2 Prozent auszubauen - und damit auf den besten Wert seit Juli 2016. Beim Gesamtpublikum hatte n-tv mit 1,2 Prozent gegenüber N24 und dem öffentlich-rechtlichen Phoenix sogar die Nase vorn. Unter den Sportsendern litt indes Sport1: Gegenüber dem von der Darts-WM geprägten Dezember verlor der Sender 0,4 Prozentpunkte und lag mit 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auch deutlich unter dem Wert des Vorjahresmonats. Eurosport erzielte nicht zuletzt dank Wintersport und Australien Open immerhin 0,5 Prozent und lag beim Gesamtpublikum sogar knapp vor dem Sport-Konkurrenten.

Super RTL siegt mit Trick, Disney tut sich schwer

Super RTL freut sich zum Start ins Jahr über die Marktführerschaft im Kinderfernsehen. Der vom Sender kommunizierte Marktanteil von 20,7 Prozent in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-jährigen Zuschauer verschleiert allerdings, dass die Kölner neuerdings die Quoten von Super RTL und ihrem gemeinsam vermarketetem Ableger Toggo Plus zusammengerechnet ausweisen. Damit blieb man im Januar aber hinter dem Dezember-Ergebnis zurück, als beide Sender gemeinsam noch auf einen Marktanteil von 21,2 Prozent kamen.

Lässt man diesen Rechentrick außen vor, dann ergatterte der Kika im Januar wieder die Spitzenposition unter den Kindersendern: Der öffentlich-rechtliche Sender steigerte sich nämlich im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozentpunkte auf einen Marktanteil von 20,0 Prozent und lag damit sogar leicht über den Werten aus dem Januar 2016. Ernüchternd verlief indes der Start ins Jahr für den Disney Channel, der mit einem Marktanteil von 8,5 Prozent bei den Kindern über einen Prozentpunkt unter dem Wert des Vorjahresmonats lag, aber sich zumindest klar gegen Nickelodeon durchsetzen konnte.





MA 3-13

+/-

Vormonat

+/-

Jan 16 MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus

20,7 -0,5 -0,2

1,8* Kika

20,0

-0,6

+0,4

-- Disney Channel

8,5

+0,2

-1,1

1,1 Nickelodeon 7,5

+0,2 -0,2 0,3

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Berücksichtigt wird die Zeit zwischen 06:00 Uhr und 20:15 Uhr. / * Primetime bei Super RTL ohne Toggo Plus. Quelle: DWDL.de-Recherche



NDR knackt 8 Prozent, RBB bleibt Schlusslicht

Das NDR Fernsehen hat erstmals seit fast einem Jahr einen Monat wieder mit einer Acht vor dem Komma abgeschlossen: Im Januar verzeichnete der Sender im Norden einen durchschnittlichen Marktanteil von 8,0 Prozent. An die Quoten des MDR Fernsehens kam der NDR damit jedoch nicht heran: Auch der Start ins neue Jahr verlief für den MDR mit einem Marktanteil von 9,6 Prozent im eigenen Sendegebiet prächtig. Gegenüber dem Vorjahresmonat konnte sich der Sender somit sogar um 0,4 Prozentpunkte steigern.

BR Fernsehen und SWR Fernsehen gelang es im Januar zumindest die Marke von sieben Prozent zu knacken, der das WDR Fernsehen nun schon seit knapp einem Jahr hinterherläuft. Im Westen erzielte das Dritte Programm diesmal einen Marktanteil von 6,5 Prozent. Ernüchterung herrscht indes auch weiterhin beim RBB Fernsehen, das mit 5,6 Prozent Marktanteil sogar noch 0,3 Prozentpunkte unter dem Januar-Wert des Vorjahres durchs Ziel kam und damit einmal mehr die rote Laterne innehatte. Das HR Fernsehen hielt sich indes bei 6,0 Prozent und verlor damit binnen Jahresfrist sogar über einen halben Prozentpunkt.