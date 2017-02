"Hot oder Schrott" überzeugt auch in der Primetime

© Vox

Nach zwei erfolgreichen Staffeln am Vorabend durfte "Hot oder Schrott" diesmal erstmals um 20:15 Uhr ran - und überzeugte auch da mit guten Quoten. Doch auch für RTL II und kabel eins sah es am Dienstagabend erfreulich gut aus.

Angereichert um Kinder, die heute nicht mehr gebräuchliche Produkte testen, durfte "Hot oder Schrott - Die Allestester" in dieser Woche erstmals den Gang in die Primetime antreten. Und nachdem die beiden ersten Staffeln am Vorabend jeweils im Schnitt über 9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe geholt hatten, punktete das Format nun auch um 20:15 Uhr. 1,55 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 9,0 Prozent.

Doch auch bei den anderen Privatsendern der zweiten Generation lief es am Dienstagabend gut. RTL II holte mit "Zuhause im Glück" zum Start in den Abend starke 8,1 Prozent Marktanteil und verhalf damit auch der neuen Staffel von "Extrem schön - Endlich ein neues Leben" zu einem gelungenen Start. Um 22:15 Uhr holte das Format gute 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,06 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Zu denken gibt aber, dass die direkt im Anschluss ausgestrahlte zweite neue Folge nur noch 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte. 560.000 Zuschauer waren hier noch übrig.

Bei kabel eins kann man sich unterdessen über die stärkste Ausgabe von "Rosins Restaurants" seit dem 22. November freuen: Der Marktanteil in der Zielgruppe zog auf erfreuliche 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an. 1,28 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Davon profitierte im Anschluss auch wieder das "K1 Magazin", in das unter anderem der Nachbesuch ausgelagert war. 6,7 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 840.000 Zuschauer waren insgesamt mit dabei.