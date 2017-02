Schwaches Comeback für "Person of Interest"

© RTL

Nach über einem Jahr Pause meldete sich am späten Dienstagabend "Person of Interest" zurück. Allzu groß war die Neugier auf die finalen Folgen allerdings nicht mehr. Probleme hatte auch ZDFneo mit "Outcast" und "Wayward Pines"

Im Juni vergangenen Jahres brachte CBS die Serie "Person of Interest" mit einer verkürzten fünften Staffel zu Ende - und auch dort hatte man die Fans der Serie fast ein Jahr auf die Folter gespannt, ehe man die finalen Folgen dann recht lieblos gegen Ende der Saison versendete. Hierzulande betrug die Wartezeit seit Ende der vierten Staffel sogar fast 14 Monate. Allzu groß war die Neugier auf das Finale der Serie dann allerdings auch hier offenbar nicht mehr.

Mit 1,19 Millionen Zuschauern markierte "Person of Interest" die bislang schwächste Reichweite seiner Geschichte - allerdings liefen in der Vergangenheit die Episoden häufig auch eine Stunde früher. Falls RTL gehofft hatte, zu späterer Uhrzeit zumindest ordentliche Marktanteile zu erzielen, ging der Plan nicht auf: 8,0 Prozent waren es beim Gesamtpublikum, nur 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ohnehin blieb RTL den ganzen Dienstagabend über blass, nicht mal "Bones" konnte um 20:15 Uhr mit 12,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe richtig überzeugen. Alte Folgen von "Bones" und "CSI" kamen danach auf 10,2 und 11,5 Prozent Marktanteil.

Auch ProSieben startete mit seinem "Simpsons"-Best-Of glanzlos in den Abend und schwankte zwischen 9,0 und 11,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - alte Folgen von "The Big Bang Theory" ließen den Marktanteil ab 22:38 Uhr dann aber auf über 15 Prozent ansteigen und sorgten so für einen gelungenen Ausklang des Tages.

ZDFneo hingegen startete zwar gut in den Abend - "Helen Dorn" lockte um 20.15 Uhr 1,73 Millionen Zuschauer an, was für 5,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte, "Letzte Spur Berlin" zählte im Anschluss noch 1,19 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 4,2 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen liefen beide Krimis mit 3,4 und 2,7 Prozent Marktanteil gut. Doch als ZDFneo dann von seinem üblichen Krimiplan abwich und mit der Ausstrahlung der beiden US-Importe "Outcast" und "Wayward Pines" begann, gingen die Quoten in den Keller. "Outcast" musste sich mit 270.000 Zuschauern und Marktanteilen von 1,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen. "Wayward Pines" fiel danach auf 150.000 Zuschauer und Markatnteile von 1,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die zweite Folge direkt im Anschluss hatte dann zwar nur noch 100.000 Zuschauer, konnte den Marktanteil aber bei den 14- bis 49-Jährigen dank schwächerer Konkurrenz immerhin auf 1,1 Prozent steigern.