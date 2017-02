"Bachelor" siegt mit schwächstem Start seit Jahren

© RTL / Stefan Gregorowius

RTL hat mit dem Start der neuen "Bachelor"-Staffel den Mittwoch aus Quoten-Sicht in der Zielgruppe dominiert, musste zugleich aber den schwächsten Staffel-Start der Sendung seit einigen Jahren hinnehmen. Erfolgreich war danach auch "Stern TV".

Bei RTL wird man möglicherweise mit gemischten Gefühlen auf die Auftakt-Quoten der neuen "Bachelor"-Staffel blicken. Die Kuppelshow war am Mittwochabend mit 1,87 Millionen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren zwar die meistgesehene Sendung des Tages in der Zielgruppe, musste zugleich jedoch den schwächsten Start seit fünf Jahren hinnehmen. Der Marktanteil lag bei 17,9 Prozent, nachdem in den zurückliegenden Jahren stets noch mehr als 20 Prozent der Werberelevanten den neuen "Bachelor" kennenlernen wollten.

Anders als zuletzt verzichtete RTL in diesem Jahr jedoch darauf, die Produktion im Umfeld des Dschungelcamps an den Start zu bringen - so gesehen relativiert sich der Quoten-Rückgang letztlich dann doch, zumal es dem Kölner Sender gelang, die Konkurrenz in den Schatten zu stelen. Kein anderer schaffte an Mittwochabend zur besten Sendezeit einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe. Mit Blick auf die Gesamt-Reichweite musste "Der Bachelor" indes zum Start in die nunmehr siebte Staffel ebenfalls kleinere Brötchen backen: Schalteten vor einem Jahr beim Auftakt noch 4,3 Millionen Zuschauer ein, so waren diesmal 3,11 Millionen dabei.

RTL kam hier somit hinter den Öffentlich-Rechtlichen ins Ziel: Der Film "Königin der Nacht" verzeichnete im Ersten 3,92 Millionen Zuschauer, während der zweite "Landgericht"-Teil im ZDF von 4,51 Millionen gesehen wurde. Nach dem "Bachelor" hielt RTL mit "Stern TV" schließlich noch 2,35 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und blieb in der Zielgruppe weiter Marktführer. Das Magazin, das zuletzt im Dschungel-Windschatten neue Rekorde aufstellen konnte, erwies sich mit einem Marktanteil von 17,1 Prozent als voller Erfolg, ehe zu später Stunde auch das "Nachtjournal" noch auf sehr gute 16,6 Prozent Marktanteil kam.

So gut der Abend für RTL auch lief - tagsüber waren die Quoten am Mittwoch ausbaufähig. Während "Punkt 12" zur Mittagszeit noch mit starken 19,4 Prozent Marktanteil zu überzeugen wusste, geriet der "Blaulicht-Report" im weiteren Verlauf des Nachmittags mit zwischenzeitlich nur 8,2 Prozent Marktanteil gehörig unter die Räder. Übrigens tat sich auch das Sat.1-Pendant "Auf Streife" schwer: Hier lagen die Marktanteile ebenfalls vorübergehend im einstelligen Bereich.