"Lucifer" gelingt erfolgreicher Auftakt bei ProSieben

© Warner/Fox

Obwohl "Limitless" zu Beginn des Abends erneut nur einstellige Marktanteile verzeichnete, erwischte "Lucifer" einen guten Start. Die neue ProSieben-Serie konnte die Reichweite gegenüber dem Vorprogramm sogar steigern.

Die neue US-Serie "Lucifer" feierte am späten Mittwochabend bei ProSieben ihre Free-TV-Premiere - und obwohl der Sender mit "Limitless" nicht gerade das stärkste Vorprogramm ausstrahlte, verlief der Auftakt aus Quotensicht überzeugend. 1,55 Millionen Zuschauer schalteten um 22:15 Uhr ein und damit sogar fast 200.000 mehr als zur besten Sendezeit zunächst bei "Limitless" dabei waren.

Bei der zweiten Folge blieben am späten Abend noch 1,29 Millionen Zuschauer dran. Diese auch in der kommenden Woche wieder zum Einschalten zu bewegen, wird nun die Herausforderung für ProSieben sein. Erfolgreich war die Serie zum Start insbesondere mit Blick auf die Zielgruppe: Dort verzeichnete die erste Folge einen überzeugenden Marktanteil von 12,5 Prozent, ehe der Wert ab 23:12 Uhr sogar auf 13,8 Prozent anzog.

Ein schöner Erfolg für ProSieben also, zumal "Limitless" zum Start in den Abend noch mit überschaubaren Marktanteilen von 8,8 und 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu kämpfen hatte. Gegenüber der Vorwoche ging's für die Serie allerdings zumindest leicht nach oben. Völlig enttäuschend schnitt unterdessen die Comedyserie "Odd Couple" ab, von der ProSieben ab Mitternacht noch zwei Folgen ausstrahlte. Mit Marktanteilen von 6,8 und 5,5 Prozent konnte sie überhaupt nicht an den "Lucifer"-Erfolg anknüpfen.

Marktanteils-Trend: Limitless



Ernüchterung dürfte in Unterföhring auch beim Blick auf die Quoten von ProSieben Maxx herrschen. Dort kam einmal mehr der Basketball-Eurocup nicht aus dem Quark - sowohl der Countdown als auch das erste Viertel kamen auf einen Marktanteil im nicht-messbaren Bereich. Später wurde es mit bis zu 60.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 0,2 Prozent nicht besser. Erst als die Anime-Schiene begann, lief's schlagartig besser: Die diversen Serien steigerten sich zu später Stunde auf bis zu 3,1 Prozent Marktanteil und konnten den Schaden somit noch begrenzen.