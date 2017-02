"Norberts Zoo" profitiert nicht von tierischem Vorlauf

© Sat.1

Während die Sat.1-Reihe "15 Dinge" mit Hilfe von Hunden in dieser Woche einigermaßen erfolgreich unterwegs war, blieb die Dokusoap "Norberts Zoo" im Anschluss blass. Auch für eine neue RTL-II-Reihe besteht noch Luft nach oben.

Steigende Quoten für Sat.1 am Mittwochabend: Die "15 Dinge"-Reihe hat sich nach dem ernüchternden Tiefstwert von vor zwei Wochen, als der Marktanteil bei gerade mal 4,6 Prozent lag, kräftig erholen können. Mit "15 Dingen, die Sie über Hunde wissen müssen" traf der Sender deutlich stärker den Geschmack seines Publikums und steigerte sich zumindest auf grundsolide 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt waren 2,27 Millionen Zuschauer dabei, über eine Million mehr als vor 14 Tagen.

Die neue Dokusoap "Norberts Zoo" machte im Anschluss allerdings zu wenig aus der Vorlage und kam zum Start nicht über 1,17 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,5 Prozent in der Zielgruppe hinaus - da besteht also noch reichlich Luft nach oben. Auch für die neue RTL-II-Dokusoap "Das erste Mal Vater!" lief's am späten Abend noch nicht gänzlich rund, mit einem Marktanteil von 5,6 Prozent in der Zielgruppe bei insgesamt 670.000 Zuschauern kann der Sender jedoch erst mal zufrieden sein.

Bereits der Start in den Abend verlief für RTL II wenig spektakulär: Nachdem "Die Wollnys" von 890.000 Zuschauern gesehen wurde, hielten die "Teenie-Mütter" im Anschluss noch 790.000 Zuschauer vor dem Fernseher. Der Marktanteil ging in der Zielgruppe von 5,6 auf 5,3 Prozent zurück. Deutlich mehr Zuschauer als RTL II lockte am Mittwochabend übrigens ZDFneo vor den Fernseher, wo "Das Duo" zur besten Sendezeit auf 1,52 Millionen Zuschauer kam. Auch "Wilsberg" verbuchte anschließend mit 1,36 Millionen Zuschauern und 5,6 Prozent Marktanteil noch tolle Quoten.

Mit diesen Zahlen konnte One nicht mithalten: Dort schlug sich "Doctor Who" zum Start in den Abend jedoch mit 180.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zumindest wacker. Weil die anschließenden Formate "Now & Then: Elektronische Musik" und "Tockpalast from the Archives" so gar nicht zu der Serie passten, ging der Marktanteil im Laufe des Abends auf 0,1 Prozent zurück. Erst als später "Torchwood" startete, lief's mit 110.000 Zuschauern sowie 0,5 Prozent Marktanteil für den ARD-Sender wieder besser.