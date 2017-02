"Magda"-Abschied stark, "Modern Family" mit Problemen

© RTL/Gordon Mühle

Die gerade erst verlängerte Sitcom "Magda macht das schon" hat sich mit sehr guten Quoten verabschiedet, mehr als 20 Prozent Marktanteil waren aber nicht drin. Zuvor performte "Der Lehrer" stark. "Modern Family" hatte dann ohne den Dschungel aber prompt Probleme.

Am Donnerstagabend, kurz vor der Ausstrahlung der letzten beiden Folgen, verkündete RTL via Twitter, dass die Sitcom "Magda macht das schon" eine zweite Staffel erhalten wird (DWDL.de berichtete). Aufgrund der Quoten, die das Format in den vergangenen Wochen eingefahren hat, ist das keine große Überraschung. Auch zum Finale konnte man sich bei RTL über glänzende Werte freuen. Die erste Folge des Abends kam auf 2,80 Millionen Zuschauer, das Staffelfinale sahen sich dann sogar 2,98 Millionen Menschen an.

In Marktanteilen beim jungen Publikum bedeutet das: 16,4 und 17,8 Prozent. Das sind Werte, die weit über dem Senderschnitt von RTL liegen und die wohl nur die wenigsten der Sitcom im Vorfeld zugetraut hatten. Auf die teils mehr als 20 Prozent, die "Magda" in den vergangenen Wochen, wohl auch dank des Dschungels, erzielte, kam die Serie nun aber nicht mehr. Doch bei RTL kann man zufrieden sein: Der erste Sitcom-Start ist rundum gelungen, in den kommenden Wochen folgen zwei weitere, neue Formate. Am Donnerstag präsentierte sich zudem "Der Lehrer" mal wieder in bestechender Form. Die neueste Folge sahen sich zur besten Sendezeit 3,20 Millionen Menschen an, was 19,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach.

Probleme bekam RTL dann nach 22:15 Uhr. Dass die Dschungel-Quoten der vergangenen Wochen nicht weiter zu halten sein würden, war schon im Vorfeld relativ klar, dennoch zog der Sender "Modern Family" nach vorn und gab der US-Serie so noch einmal eine Chance auf einem relativ prominenten Sendeplatz. Mit 1,64 Millionen Zuschauern und 12,2 Prozent tat sich die Serie aber schon deutlich schwerer als "Magda" davor. Zwei weitere folgen fielen danach noch auf 11,4 und 10,2 Prozent ab. Erst kurz vor Mitternacht steigerte sich "Modern Family" wieder leicht auf 11,0 Prozent. Ob RTL angesichts dieser Quoten daran festhält, gleich vier Folgen der Serie am Stück zu zeigen, wird abzuwarten bleiben.

Gedämpft dürfte die Freude bei Sat.1 sein: Eine neue Folge von "Criminal Minds" erreichte zur besten Sendezeit 10,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und tat sich damit etwas schwerer als zuletzt. Dafür konnte die Wiederholung im Anschluss diesen Wert noch ein wenig auf 11,0 Prozent ausbauen. "Blindspot" erreichte zum Start in die zweite Staffel dagegen nur 9,0 Prozent, 1,82 Millionen Menschen sahen sich die neue Episode an. Noch schlechter lief es in der Primetime für ProSieben: "The Gambler" unterhielt nur 1,37 Millionen Zuschauer, damit waren nur 7,5 Prozent Marktanteil drin. Bei Vox kann man sich über 9,0 Prozent für "Mr. & Mrs. Smith" freuen, 1,54 Millionen Zuschauer interessierten sich für den zwölf Jahre alten Ehestreit zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt.