Böhmermann kehrt gut zurück, "Raw" stark

Am Donnerstag ist das "Neo Magazin Royale" mit Jan Böhmermann zurückgekehrt und hat auch direkt gute Quoten eingefahren. Bei Tele 5 punktete am späten Abend "Raw" und bei One lief es für die Comedy-Formate rund.

Am Donnerstag ist die bildundtonfabrik (btf) mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden, als beste Late Night Show wurde das "Neo Magazin Royale" geehrt (DWDL.de berichtete). Die Sendung erhielt den Preis also just an dem Tag, als sie aus ihrer Winterpause zurückkehrte. 380.000 Menschen sahen sich am späten Abend die Folge bei ZDFneo an, Jan Böhmermann erreichte damit 1,8 Prozent Marktanteil. Es waren die besten Werte seit dem "Wetten, dass..?"-Special im vergangenen Oktober. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 2,1 Prozent so gut wie seit November nicht mehr.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die "heute-show" zuvor noch insgesamt 910.000 unterhielt und beim Gesamtpublikum damit 3,3 Prozent Marktanteil holte. Der Krimi "Neben der Spur - Todeswunsch" erreichte ab 20:15 Uhr sogar 1,21 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen landeten die beiden Sendungen bei 1,9 Prozent - also etwas unter den Werten des "Neo Magazin Royale".

Gut verlief der Abend auch für Tele 5. Zwei Folgen von "Stargate: Atlantis" unterhielten 240.000 und 280.000 Zuschauer, wobei sich der Marktanteil beim jungen Publikum von 0,7 auf 1,1 Prozent steigerte. Die Wrestling-Übertragung im Rahmen von "Raw" steigerte sich ab 22:15 Uhr schließlich auf 370.000 Zuschauer und 3,3 Prozent Marktanteil. Das war übrigens der beste Wert seit März des vergangenen Jahres.

Bei One sorgten unterdessen Comedy-Formate für gute Quoten: So wollten "PussyTerror TV" ab 20:15 Uhr 220.000 Menschen sehen, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 1,0 Prozent. "Schmitz’ Häuschen" und "NightWash" erreichten danach noch jeweils 0,9 Prozent. Erst mit der Comedy-Serie "Schlawiner" brachen ab 22:15 Uhr die Quoten ein, zwei Folgen erreichten 0,5 und 0,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nur 80.000 bzw. 70.000 Menschen sahen zu.