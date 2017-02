ZDF überzeugt: "heute-show" stellt neuen Rekord auf

© ZDF/Willi Weber

Auf Rekordniveau kehrte die "heute-show" vergangene Woche aus der Winterpause zurück, nun legte das Satireformat sogar noch zu. Davon profitierte im Anschluss auch "Sketch Comedy", das ebenfalls einen neuen Bestwert erreichte.

In der vergangenen Woche meldete sich die "heute-show" noch mit jenem Rekordwert zurück, der erst mit dem Jahresrückblick vor Weihnachten erzielt wurde, eine Woche später setzt die Satireshow nun noch einmal einen drauf: 4,42 Millionen Zuschauer sahen die aktuelle Ausgabe alleine im linearen Angebot des ZDF, das damit insgesamt einen tollen Marktanteil von 16,4 Prozent erzielte. Auch in der jungen Altersgruppe lief es für Oliver Welke und Co. bestens. 1,38 Millionen Zuschauer schalteten hier ein. Nur einmal direkt im Anschluss an ein Fußballspiel lief es für die "heute-show" hier noch besser. Das ZDF erreichte damit am Freitag sehr gute 14,4 Prozent.

Im Anschluss profitierte dann auch "Sketch History" von der Stärke der "heute-show" und erzielte ebenfalls einen neuen Bestwert. 2,48 Millionen Zuschauer sahen das historisch anmutende Comedyformat, womit das ZDF 10,9 Prozent erreichte. Es gelang den Mainzern dabei vor allem, die Jungen bei der Stange zu halten. 840.000 Zuschauer blieben nach der "heute-show" dran. "Sketch History" brachte es damit auf gute 10,4 Prozent. Das Kulturmagazin "aspekte" sahen im Anschluss insgesamt noch 900.000 Zuschauer, was 5 fünfeinhalb Prozent entspricht. In der jungen Zielgruppe blieben 340.000 Zuschauer dran.

Zum Start in den Abend sicherte sich das ZDF derweil fast schon traditionell wieder den Tagessieg mit seinem Krimidoppel. "Der Staatsanwalt" unterhielt zur besten Sendezeit 5,47 Millionen Zuschauer und erreichte damit gute 16,7 Prozent. In der Zielgruppe schalteten 880.000 Zuschauer ein, was 8,8 Prozent entspricht. Die "SOKO Leipzig" gab danach zwar insgesamt auf noch immer gute 4,73 Millionen Zuschauer und 14,7 Prozent nach, konnte dafür aber in der Zielgruppe sogar noch etwas zulegen. 960.000 Zuschauer sahen die Krimiserie hier, womit das ZDF gute 9,2 Prozent erreichte.

Zufrieden sein darf man aber auch beim Ersten. "Die Eifelpraxis – Väter und Söhne" schalteten im Schnitt 4,26 Millionen Zuschauer ein. Das Erste brachte es damit auf ordentliche 13,1 Prozent. Nur in der jungen Zielgruppe brachte der Film Das Erste nicht wirklich voran. 580.000 Zuschauer schalteten hier ein, womit das Hauptprogramm der ARD einen Marktanteil von 5,7 Prozent markierte.