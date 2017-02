Sat.1 überzeugt mit "111 verrückten Viechern"

© Sat.1

Mit den "witzigsten Tieren der Welt" köderte Sat.1 am Freitagabend seine Zuschauer und hatte dabei tatsächlich Erfolg. Schwerer tat sich dann aber im Anschluss "Mindmagic". Bei RTL ging es für die "Puppenstars" in Woche 2 weiter nach unten.

Vor anderthalb Jahren sendete RTL am Freitagabend "Die 100 witzigsten Tiere vor laufender Kamera" und hatte damit ordentlichen Erfolg. Sat.1 legte nun noch einmal elf Tiere hinzu und schickte ebenfalls am Freitag seine "111 verrückten Viecher – Die witzigsten Tiere der Welt" vor die Kamera und kam zwar nicht ganz an die Werte heran, die RTL einst erzielte, kann mit dem Ergebnis aber dennoch zufrieden sein.

2,84 Millionen Zuschauer schalteten die Clipshow ein. Sat.1, das immer wieder auch mit Problemen am Freitagabend zu kämpfen hatte, erreichte damit insgesamt gute 8,9 Prozent. In der Zielgruppe landeten die "111 verrückten Viecher" sogar in der Zweistelligkeit und bescherten Sat.1 einen Marktanteil von 11,4 Prozent. 1,16 Millionen Zuschauer entschieden sich zur besten Sendezeit für das neue Format, das in der kommenden Woche dann noch einmal mit "Knallerkindern" an den Start gehen darf.

Bei den "Puppenstars" von RTL ging es dafür am Freitagabend bergab. Nachdem die Castingshow in der vergangenen Woche bereits mit einem Tiefstwert in die zweite Staffel startete, schalteten nun noch einmal fast eine halbe Million weniger ein. Übrig blieben 2,61 Millionen Zuschauer, die insgesamt nur für einen Marktanteil von 8,4 Prozent reichten. Besonders ärgerlich für RTL ist dabei, dass es auch in der Zielgruppe nach unten ging. 1,43 Millionen Zuschauer sahen die zweite Ausgabe dieser Staffel. RTL erreichte damit zwar immerhin noch 14,2 Prozent, im Vergleich zur Vorwoche waren aber auch das zwei Prozentpunkte weniger.

Ohne Dschungel im Vorprogramm tat sich dann auch Bülent Ceylan deutlich schwerer. 1,70 Millionen Zuschauer blieben bei RTL im Anschluss an die "Puppenstars" für "Die Bülent Ceylan Show" dran. In der Zielgruppe waren es 970.000 Zuschauer, die sich für die Comedyshow interessierten. Nachdem in der vergangenen Woche mithilfe des Dschungels noch über 30 Prozent erzielt wurden, normalisierte sich Ceylan nun auf genau dreizehn Prozent.

Sat.1 schickte unterdessen im Anschluss an seine "verrückten Viecher" das neue Format "Mindmagic – Die perfekte Illusion" an den Start, konnte aber nicht ganz an die Stärke des Vorprogramms anknüpfen. 710.000 Zuschauer blieben in der Zielgruppe dran, was für eher durchwachsene 7,9 Prozent reichte. Insgesamt interessierten sich 1,49 Millionen Zuschauer für den Neustart.