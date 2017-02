RTL II mit Film "Olympus Has Fallen" bärenstark

© RTL II

Der Spielfilm "Olympus Has Fallen" bescherte RTL II am Freitagabend Topwerte und hievte den Sender in der Primetime in die Zweistelligkeit. ProSieben landete mit seinem "Blockbuster" auf der Nase, der Disney Channel punktete mit "101 Dalmatinern".

RTL II trumpfte am Freitagabend mit dem Spielfilm "Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr" auf. Zur besten Sendezeit schalteten 1,99 Millionen Zuschauer den Streifen ein, womit RTL II insgesamt bereits gute 6,2 Prozent erreichte. Noch besser sieht es für den Sender beim Blick auf die Zielgruppe aus. Hier erreichte RTL II tolle 1,03 Millionen und damit einen starken Marktanteil von 10,1 Prozent. Besonders erfreulich für RTL II: Auch m Anschluss bei "Safe – Todsicher" lief es für den Kanal angesichts von 760.000 Zuschauern in der Zielgruppe und 9,9 Prozent noch richtig toll. 1,61 Millionen Zuschauer blieben insgesamt dran.

Anders sah es bei ProSieben aus. Insgesamt interessierten sich zur besten Sendezeit nur 1,04 Millionen Zuschauer für den Spielfilm "Seelen", der damit nicht über 3,3 Prozent hinaus kam. In der Zielgruppe schalteten 670.000 Zuschauer ein, womit ProSieben nur miese 6,6 Prozent markierte. Besserung brachte auch "I Am Legend" im Anschluss nicht. Nur 470.000 Zuschauer in der Zielgruppe bedeuteten hier ebenfalls magere 6,5 Prozent. Insgesamt sahen nur 640.000 Zuschauer zu.

Etwas mehr hat man sich sicherlich auch bei Super RTL versprochen, als man den Animationsfilm "Happy Feet" ins Programm nahm. Insgesamt wollten die putzigen Pinguine aber nur 470.000 Zuschauer sehen. In der Zielgruppe schalteten im Schnitt 210.000 Zuschauer ein, womit Super RTL einen Marktanteil von 2,1 Prozent erzielte. Ähnliche Werte erzielte der Disney Channel mit dem Klassiker "101 Dalmatiner" zur besten Sendezeit. Insgesamt sahen 490.000 Zuschauer zu, in der Zielgruppe waren es 220.000 Zuschauer. Der Disney Channel erreichte damit 2,2 Prozent, was für den Kanal ein zufriedenstellender Wert ist, performt man doch sonst, anders als Super RTL, spürbar schwächer.

Der Frauensender sixx tat sich zum Start in den Abend unterdessen schwer. Nachdem Sat.1 nun Tier-Clips zur besten Sendezeit zeigt, setzte sixx nun nicht mehr auf die "Crazy Clips", sondern hievte zwei Folgen der "Tattoo Fixers on Holiday" ins Programm. Die "Cover-up-Profis" wollten zum Start in den Abend aber zunächst nur insgesamt 80.000 Zuschauer sehen. In der Zielgruppe waren es 50.000 Zuschauer, mit denen sixx allerdings auch nur ein halbes Prozent erzielte. Die zweite Folge verdoppelte die Zuschauerzahl insgesamt und besserte sich in der Zielgruppe auf 110.000 Zuschauer und 1,1 Prozent. Im Anschluss durften es dann auch die "Crazy Clips" wieder richten, die in der Zielgruppe aber auch nur 110.000 Zuschauer und 1,1 Prozent erzielte. Eine Ausgabe mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj brachte es danach noch auf 1,2 Prozent.