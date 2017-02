"Beste Show der Welt" wird zur schwächsten Show

© ProSieben

Die dritte Ausgabe der "Besten Show der Welt" hatte bei ProSieben mit Problemen zu kämpfen und verfehlte in der Zielgruppe diesmal sogar die Millionenmarke. Auch "Deutschland sucht den Superstar" gab wieder nach, während Pilawa im Ersten zulegte.

Zum dritten Mal schickte ProSieben am Samstagabend seine gerade erst mit dem echten Fernsehpreis ausgezeichnete "Beste Show der Welt" auf Sendung, in der diesmal diverse Abwandlungen bekannter Titel um die Gunst des Saalpublikums kämpften. Am Ende ging erneut Joko als Sieger hervor, doch beim Blick auf die tatsächlichen Quoten wird sich die Freude wohl doch in Grenzen halten. Mit nur 1,19 Millionen Zuschauern war es die bislang schwächste "Beste Show der Welt".

In der Zielgruppe verpassten Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Jeannine Michaelsen diesmal dann auch die Millionenmarke. Im Schnitt sahen 930.000 Zuschauer die Show, die mit einigen Längen bis deutlich nach Mitternacht ausgedehnt wurde. Im Vergleich zur vergangenen Ausgabe verlor "Die Beste Show der Welt" knapp fünf Prozentpunkte und landete bei einem Marktanteil von 10,8 Prozent. Damit befand sich "Die Beste Show der Welt" zwar über dem zuletzt sehr niedrigen ProSieben-Schnitt, wirklich voran kommt der Sender damit aber auch nicht.

Federn lassen musste derweil auch "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL. Nachdem vor einer Woche noch über fünf Millionen Zuschauer einschalteten, kehrten an diesem Samstag nun 4,34 Millionen Zuschauer zurück. Insgesamt erzielte RTL damit einen Marktanteil von genau vierzehn Prozent. In der Zielgruppe schalteten diesmal 2,07 Millionen Zuschauer ein, womit die Castingshow den bislang niedrigsten Wert dieser Staffel markierte. Angesichts eines Marktanteils von 20,7 Prozent darf man in Köln aber natürlich dennoch zufrieden sein.

Im Anschluss an "DSDS" setzte RTL dann auf die Datingshow "Take Me Out", die mit veränderter Intromusik in die sechste Staffel startete und zum Auftakt 2,61 Millionen Zuschauer unterhielt. Insgesamt erreichte RTL damit zehneinhalb Prozent der Zuschauer. In der Zielgruppe interessierten sich im Schnitt 1,58 Millionen Zuschauer für die von Ralf Schmitz moderierte Show. Mit 18,3 Prozent feierte "Take Me Out" eine gute Rückkehr ins RTL-Programm.

Doch nicht nur ProSieben und RTL setzten am Samstagabend auf die Farbe Show. Im Ersten durfte Jörg Pilawa wieder die Schweiz, Österreich und Deutschland in "Spiel für Dein Land" gegeneinander antreten lassen. Mit im Schnitt 4,30 Millionen Zuschauern lief es dabei wieder deutlich besser als noch im November. Insgesamt erreichte Das Erste einen Marktanteil von 14,7 Prozent. Gut lief es für Pilawa dabei auch in der jungen Zielgruppe. 890.000 Zuschauer schalteten die auf mehr als drei Stunden ausgedehnte Show ein. Das Erste erzielte damit einen guten Marktanteil von 9,3 Prozent.