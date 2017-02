Starkes "Wilsberg" verhilft "Professor T." zu Top-Start

© ZDF/Johanna Brinckman

Über sieben Millionen Zuschauer entschieden sich am Samstagabend für den Krimi "Wilsberg" im ZDF und bescherten den Mainzern so den Tagessieg. Viele blieben im Anschluss dann auch noch bei der Premiere der neuen Serie "Professor T." dran.

Mit über sieben Millionen Zuschauern kam an "WIlsberg" am Samstag niemand vorbei: Im Schnitt schalteten 7,18 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit den Krimi im ZDF ein. Die Mainzer können sich damit nicht nur über den Tagessieg freuen, sondern auch über einen richtig tollen Marktanteil von 22,7 Prozent. Wie üblich lief es für "Wilsberg" dabei auch in der jungen Zielgruppe gut. Im Schnitt waren 1,39 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren alt, sodass das ZDF in dieser Altersgruppe einen guten Marktanteil von 13,8 Prozent erzielte.

Vom guten Vorprogramm profitierte im Anschluss dann auch Matthias Matschke, der erstmals als "Professor T." auf Sendung ging und damit auf Anhieb an der Marke von fünf Millionen Zuschauern kratzte. Im Schnitt sahen 4,96 Millionen Zuschauer die erste Folge, was übrigens rund eine halbe Million mehr als beim Auftakt von "Morgen hör' ich auf" vor einem Jahr waren. Das ZDF erzielte mit "Professor T." einen Marktanteil von guten 16,8 Prozent. Die Mainzer können sich dabei auch hier darüber freuen, dass besonders viele Junge einschalteten. 1,09 Millionen Zuschauer interessierten sich in der Zielgruppe für die neue Serie, die damit einen Marktanteil von guten 11,1 Prozent erreichte.

Immerhin zufrieden sein darf man bei Vox. Der Spielfilm "xXx – Triple X" unterhielt dort zur besten Sendezeit im Schnitt 1,33 Millionen Zuschauer und überzeugte insbesondere in der Zielgruppe. Dort schalteten im Schnitt 730.000 Zuschauer ein, womit die Kölner es auf einen Marktanteil von soliden 7,3 Prozent brachten. "Medical Detectives" schloss sich dem zunächst mit 610.000 Zuschauern in der Zielgruppe und 7,2 Prozent an und konnte mit einer zweiten Folge noch einmal 10.000 Zuschauer hinzugewinnen. Zur fortgeschrittenen Stunde standen damit dann sogar tolle 10,1 Prozent für Vox auf der Uhr.

Ähnlich nah am Senderschnitt wie bei Vox in der Primetime lief es auch für Sat.1. Der Spielfilm "2012" wurde dort on durchschnittlich 810.000 Zuschauern in der Zielgruppe gesehen, womit der Privatsender einen Marktanteil von immerhin 8,4 Prozent erreichte. Insgesamt sahen im Schnitt 1,77 Millionen Zuschauer zu. Am fortgeschrittenen Abend konnte Sat.1 dann mit "Poseidon" noch einmal zulegen und brachte es auf 9,7 Prozent in der Zielgruppe. 550.000 Zuschauer interessierten sich hier für den Film, der insgesamt von durchschnittlich 1,02 Millionen Zuschauern eingeschaltet wurde.

Noch einmal zurück zum ZDF, das zwar im Abendprogramm überzeugte, dafür aber tagsüber ziemlich unter die Räder kam. Bis zu den "heute"-Nachrichten gelang es lediglich einem Pilcher-Film am Nachmittag, einen zweistelligen Marktanteil zu erzielen. 2,09 Millionen Zuschauer sahen den Film "Die Rose von Kerrymore" am Nachmittag, womit das ZDF einen Marktanteil von 13,9 Prozent erzielte. Das eigentlich schon längst eingestellte "Lafer! Lichter! Lecker! enttäuschte anschließend mit nur 1,38 Millionen Zuschauern und 8,1 Prozent, "Inspector Barnaby" brachte es vor dem Pilcher-Film auch nur auf 8,3 Prozent. Das davor gesendete "Koch im Ohr", das eigentlich mal "Lafer! Lichter! Lecker!" ersetzen sollte, versagte mit nur 490.000 Zuschauern und 4,6 Prozent völlig.