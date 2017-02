Disney Channel punktet erneut mit "101 Dalmatiner"

© Disney

Nachdem es für den ersten Teil am Freitag gut lief, schalteten ähnlich viele Zuschauer am Samstag nun auch den zweiten Teil von "101 Dalmatiner" im Disney Channel ein. ZDFneo präsentierte sich zumindest in der Zielgruppe solide, sixx enttäuschte.

Mit dem Klassiker "101 Dalmatiner" lief es für den Disney Channel schon am Freitag gut. Nun konnte der Familiensender am Samstag auch mit der filmischen Fortsetzung punkten. Im Schnitt schalteten 460.000 Zuschauer "101 Dalmatiner 2 – Auf kleinen Pfoten zum großen Star" ein, womit der Disney Channel insgesamt anderthalb Prozent erreichte. In der Zielgruppe schalteten diesmal 190.000 Zuschauer ein, was am Samstagabend zur besten Sendezeit einem Marktanteil von 1,9 Prozent entsprach.

Der Disney Channel stach damit am Samstagabend auch den Rivalen Super RTL aus. Dort interessierten sich im Schnitt nur 410.000 Zuschauer für "Battle for Terra – Invasion der Menschen", womit insgesamt ein Marktanteil von 1,3 Prozent erreicht wurde. In der Zielgruppe erreichten die Kölner im Schnitt nur 150.000 Zuschauer. Mehr als anderthalb Prozent waren für den sonst so erfolgsverwöhnten Sender diesmal nicht drin. "Prinzessin Mononoke" enttäuschte im Anschluss dann zudem noch mit nur 90.000 Zuschauern und 1,1 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt blieben 190.000 Zuschauer dran.

ZDFneo sollte unterdessen zumindest mit dem Wert, den "Pretty in Pink" zur besten Sendezeit in der Zielgruppe erreichte, gut leben können. 180.000 Zuschauer entschieden sich für den Streifen und sorgten für einen Marktanteil von soliden 1,8 Prozent. Nur insgesamt lief es für den Film eben alles andere als rosig. Nur 270.000 Zuschauer schalteten insgesamt ein. Mit einem Marktanteil von 0,9 Prozent rangierte "Pretty in Pink" damit deutlich unter dem ZDFneo-Schnitt von zuletzt zweieinhalb Prozent. "Arlington Road" besserte sich anschließend auch nur minimal um 10.000 Zuschauer auf 1,0 Prozent, "Trespass" erzielte diesen Marktanteil im Anschluss zur fortgeschrittenen Stunde mit 140.000 Zuschauern. Mit nur 0,4 Prozent lief es dabei dann auch in der Zielgruppe mies.

Äußerst schwer tat sich indes auch der Frauensender sixx. "Putzfrau Undercover" wollten insgesamt lediglich 240.000 Zuschauer sehen, womit die Prozentmarke verfehlt wurde. Besonders mau sah es dabei in der Zielgruppe aus: Gerade einmal 60.000 Zuschauer interessierten sich für den Film, der damit nicht über miese 0,6 Prozent hinaus kam. "Undercover küsst man nicht" konnte zwar alle Zuschauer in der Zielgruppe halten, viele waren dies aber eben nicht, sodass es auch zwei Stunden später nur für 0,7 Prozent reichte. Insgesamt blieben 150.000 Zuschauer dran, was nur 0,6 Prozent entspricht.

ProSieben Maxx tat sich zur besten Sendezeit zwar ebenfalls schwer und verfehlte mit "Yukon River Run" und zwei Folgen der "Carver Kings" teils deutlich die Prozentmarke, konnte dafür aber im Tagesprogramm punkten. Die "Timber Kings" mauserten sich nach äußerst schwachem Start dort im Laufe der Mehrfach-Programmierung am Nachmittag auf insgesamt 150.000 Zuschauer und 2,5 Prozent in der Zielgruppe. "Die Teichbau-Profis" schlossen sich dem mit 120.000 Zuschauern und 2,4 Prozent in der Zielgruppe beziehungsweise insgesamt 170.000 Zuschauern an. Und dann überzeugte auch noch eine zweistündige Wiederholung von "Galileo 360°", die am späteren Nachmittag im Schnitt 140.000 Zuschauer in der Zielgruppe erreichte und damit einen guten Marktanteil von zweieinhalb Prozent erzielte.