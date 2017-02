ZDF-Show "Bares für Rares" glänzt auch sonntags

© ZDF/Frank W. Hempel

An die täglichen Spitzen-Quoten von "Bares für Rares" hat man sich inzwischen gewöhnt. Doch auch sonntags kann sich das ZDF auf seine Trödelshow verlassen. Am Vorabend wusste der Sender zudem mit "Terra X" zu überzeugen.

Wann auch immer man in Mainz auf "Bares für Rares" setzt, sind gute Quoten sicher. Am Nachmittag schalteten zuletzt täglich rund drei Millionen Zuschauer das ZDF ein und auch die Wiederholungen am Vorabend sind für ZDFneo ein voller Erfolg. Hinzu kommt, dass sich das ZDF auch am Sonntag auf seine Trödelshow mit Horst Lichter verlassen kann. Die über zweistündige Ausgabe von "Bares für Rares - Lieblingsstücke" verbuchte ab 11:50 Uhr weit mehr als zwei Millionen Zuschauer.

Genau genommen waren im Schnitt 2,40 Millionen Zuschauer dabei, die den Marktanteil auf überzeugende 14,7 Prozent trieben. Hinzu kommt, dass "Bares für Rares" auch hier beim jungen Publikum punktete: Mit einem Marktanteil von 9,2 Prozent bewegte sich die Show klar über den Normalwerten des Senders, dem es jedoch nicht gelang, die Zuschauer bei der Stange zu halten. Gegen die Wintersport-Übertragungen im Ersten brachte es "Der Haustier-Check" im Anschluss auf nur noch 1,26 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ein schöner Erfolg gelang dem ZDF dagegen wieder am Vorabend mit "Terra X": Der letzte Teil der Reihe "Eine Erde - viele Welten" schlug sich mit 4,64 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,9 Prozent sehr gut, nachdem zuvor schon die "heute"-Nachrichten von 4,50 Millionen Zuschauern gesehen wurden. "Berlin direkt" war zwischen beiden Sendungen mit 4,29 Millionen Zuschauern ebenfalls erfolgreich und setzte sich im Fern-Duell mit dem "Bericht aus Berlin" gewohnt locker durch. Der brachte es um 18:00 Uhr im Ersten nämlich auf gerade mal 1,87 Millionen Zuschauer sowie 6,9 Prozent Marktanteil.

Aber auch sonst lief's am Vorabend nicht gerade rund für den Sender: Die "Lindenstraße" hat angesichts von nur 2,51 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,5 Prozent ihre einstige Strahlkraft inzwischen aufgebraucht und der "Weltspiegel" ging mit 2,29 Millionen Zuschauern gegen "Terra X" unter. Erst mit der "Tagesschau" fanden die Zuschauer wieder den Weg ins Erste: Alleine dort verzeichneten die ARD-Hauptnachrichten am Sonntag 7,53 Millionen Zuschauer - gefragter war nur der anschließende "Tatort".