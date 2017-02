"Lethal Weapon" gelingt ordentlicher Auftakt in Sat.1

© 2016 Warner Bros.

Das Serien-Remake von "Lethal Weapon" hat auf Anhieb für frischen Wind am Serien-Montag von Sat.1 gesorgt. Die Quoten lagen klar über "NCIS"-Werten. Der Super Bowl blieb indes auch nach 3 Uhr hinter den Vorjahres-Quoten zurück.

30 Jahre nach dem Start der Film-Reihe bekommt "Lethal Weapon" einen Serien-Ableger spendiert. Der feierte am Montagabend auch hierzulande Premiere und schlug sich in Sat.1 zur besten Sendezeit aus Quotensicht zwar nicht herausragend, aber zumindest sehr ordentlich. Mit 1,25 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern erzielte die Actionserie einen Marktanteil von 11,0 Prozent und lag auf Anhieb ein gutes Stück über den Werten, die der Sender in den zurückliegenden Wochen mit "Navy CIS" erzielen konnte. Insgesamt konnten sich 2,60 Millionen Zuschauer um 20:15 Uhr für "Lethal Weapon" begeistern.

"Navy CIS: L.A." hielt im Anschluss noch 2,29 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm und verzeichnete einen Marktanteil von 10,1 Prozent - auch hier machte sich der stärkere Vorlauf bemerkbar: Für die Serie war es nämlich das erste Mal seit fast zwei Jahren, dass sie einen zweistelligen Marktanteil beim jungen Publikum erzielte. "Hawaii Five-0" gelang das bei ihrer Rückkehr anschließend zunächst nicht: Der Marktanteil belief sich um 22:12 Uhr auf mäßige 9,0 Prozent, erst eine weitere Folge steigerte sich dann immerhin auf 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Unterdessen liegen mittlerweile auch die Quoten der zweiten Hälfte der nächtlichen Super-Bowl-Übertragungen in Sat.1 vor - und die können sich auf den ersten Blick sehen lassen. Der Marktanteil zog nach 3 Uhr auf mehr als 40 Prozent an und lag bei der Verlängerung schließlich bei starken 45,1 Prozent in der Zielgruppe. 1,07 Millionen Zuschauer waren zu diesem Zeitpunkt noch dabei. Doch so stark die Zahlen auch klingen, so bleibt doch festzuhalten, dass das Interesse des Publikums am Super Bowl in diesem Jahr deutlich geringer war. 2016 hatte Sat.1 in den Morgenstunden noch mehr als 50 Prozent erzielt.

Zum Vergleich: Damals waren während des vierten Quarters knapp 1,6 Millionen Zuschauer dabei, diesmal gut eine halbe Million weniger. Den Machern des "Frühstücksfernsehens" kann's jedoch weitgehend egal sein, schließlich verzeichnete ihre Sendung kurz darauf im Schnitt satte 16,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das reichte, um sich gegen das RTL-Magazin "Guten Morgen Deutschland" durchzusetzen, das im Gegenzug mit einem Marktanteil von 14,4 Prozent aber einen seiner besseren Tage erwischte.