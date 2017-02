Erholung für "Undercover Boss" und "Die Geissens"

© RTL

Nach dem ernüchternden Rückschlag der Vorwoche sah es diesmal für "Undercover Boss" bei RTL schon wieder deutlich besser aus. Aber auch "Die Geissens" zeigten sich erholt: Erstmals seit Monaten schalteten über eine Million Zuschauer ein.

Bei RTL wird man sich in der vorigen Woche etwas verwundert die Augen gerieben haben, als die Quoten von "Undercover Boss" auf dem Tisch lagen. Mit gerade mal 11,3 Prozent Marktanteil musste die Dokusoap einen bitteren Tiefstwert hinnehmen. Nun ist dagegen Aufatmen angesagt: Eine Woche vor dem Staffel-Finale zog das Interesse des Publikums wieder spürbar an. Mit 1,75 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern verzeichnete "Undercover Boss" einen überzeugenden Marktanteil von 16,4 Prozent in der Zielgruppe und machte RTL damit um 21:15 Uhr zum Marktführer.

Marktanteils-Trend: Undercover Boss



Eine Stunde zuvor hatte dagegen noch "The Big Bang Theory" die Nase vorn: Auf 17,6 Prozent Marktanteil brachte es eine neue Folge der ProSieben-Sitcom, während sich "Wer wird Millionär?" mit 12,4 Prozent begnügen musste. Der Tagessieg ging dennoch nach Köln, weil "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am Vorabend noch ein paar junge Zuschauer mehr vor den Fernseher lockte als der Comedy-Hit aus den Staaten. Der sorgte schließlich auch für steigende Quoten bei "2 Broke Girls": Mit Marktanteilen von 12,2 und 11,6 Prozent lief's für die Serie besser als vor einer Woche - einzig "New Girl" schwächelte zu später Stunde und kam nicht über 9,3 Prozent hinaus.

RTL brachte es unterdessen mit "Undercover Boss" auf insgesamt 4,20 Millionen Zuschauer und steigerte sich damit gegenüber der Vorwoche um fast 600.000 Zuschauer, nachdem "Wer wird Millionär?" zuvor von 5,10 Millionen Menschen gesehen wurde. Das RTL-Quiz mit Günther Jauch verlor damit jedoch das Duell mit dem ZDF-Film "Neben der Spur - Dein Wille geschehe", der sogar von 5,90 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Ganz nebenbei lief's für den Krimi auch beim jungen Publikum gut, wo ein überzeugender Marktanteil von 11,0 Prozent auf der Uhr stand. Später am Abend punktete der Sender dann auch noch mit "The Day After Tomorrow".

Erholt zeigte sich am Montagabend übrigens nicht nur "Undercover Boss", sondern auch "Die Geissens". Erstmals seit Ende Oktober gelang es der RTL-II-Dokusoap, die Millionen-Marke zu überspringen. 1,02 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, zudem kann sich der Marktanteil von 6,4 Prozent nach längerer Durststrecke durchaus sehen lassen. Der Wert zog mit der zweiten Folge des Abends sogar noch leicht an und lag schließlich bei 6,7 Prozent. "Traumfrau gesucht" konnte damit nicht mithalten und tat sich angesichts von 4,9 Prozent schon schwerer. Einen kräftigen Aufschwung erfuhr dagegen die Comedy "Achtung, die Dietrichs kommen", die ihren Marktanteil im Vergleich zur Vorwoche glatt verdoppelte und nun am späten Abend auf solide 5,4 Prozent Marktanteil kam.