ZDFneo stürmt an RTL II und kabel eins vorbei

© ZDF/All3Media

Weil "Inspector Barnaby" am Abend glänzende Quoten verzeichnete, landete ZDFneo am Montag in der Zuschauergunst auf dem siebten Platz. Über hervorragende Quoten kann man sich aber auch bei RTL Nitro freuen.

ZDFneo war am Montag die Nummer sieben in der Gunst der Zuschauer und lag mit Blick auf die Gesamtzahlen in der Endabrechnung deutlich vor kabel eins und RTL II. Auf einen stolzen Marktanteil von 3,6 Prozent brachte es der Sender zum Start in die Woche - ein Erfolg, den die Mainzer nicht zuletzt "Inspector Barnaby" zu verdanken haben. 1,56 Millionen Zuschauer wollten die Krimireihe um 20:15 Uhr sehen, ehe eine weitere Folge mit 1,58 Millionen Zuschauern sogar stolze 6,9 Prozent Marktanteil verzeichnete.

"Inspector Barnaby" sprach dabei auch die Jüngeren an: So lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zunächst bei 2,9 Prozent und schließlich sogar bei satten 4,2 Prozent. Auch "Arne Dahl" wusste zu später Stunde zu überzeugen und hielt noch 400.000 Zuschauer bei ZDFneo. Das reichte beim Gesamtpublikum für einen starken Marktanteil von 4,1 Prozent und bei den Jüngeren immerhin noch für 2,0 Prozent. Hinzu kommt, am Vorabend auch "Bares für Rares" punktete: 810.000 Zuschauer waren um 18:37 Uhr dabei, bei der zweiten Folge schalteten sogar 1,26 Millionen Menschen ein. Unterm Strich verbuchte ZDFneo übrigens auch bei den 14- bis 49-Jährigen einen tollen Tagesmarktanteil von 2,2 Prozent und musste sich hier im Rennen der kleinen Sender nur DMAX geschlagen geben.

DMAX brachte es am Montag auf 2,3 Prozent Marktanteil und fuhr seine größten Erfolge schon tagsüber ein, als etwa die Reihe "Yukon Men - Überleben in Alaska" auf 3,8 Prozent Marktanteil kam. Der Männersender-Konkurrent RTL Nitro drehte dagegen zu später Stunde mächtig auf: Nach Mitternacht erzielte die Dokureihe "The First 48 - Am Tatort mit den US-Ermittlern" herausragende 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Aber auch zuvor schon war der Sender überaus erfolgreich: "Medical Detectives" steigerte sich zu später Stunde auf bis zu 5,8 Prozent Marktanteil und erreichte nach 23 Uhr ähnlich viele Zuschauer wie um 20:15 Uhr, nämlich etwa eine halbe Million.

So viele waren um 20:15 Uhr auch bei Sat.1 Gold dabei, wo "Kommissar Rex" ermittelte. 530.000 Zuschauer sahen die Serie um 20:15 Uhr. Tele 5 erreichte indes mit "Bruce Lee - Die Todeskralle schlägt wieder zu" im Schnitt 540.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 1,9 Prozent in der Zielgruppe, ehe "Marco Polo - Im Reich des Kung Fu" sogar auf 2,1 Prozent kam. Für "Dallas" sah es bei Super RTL hingegen nur mäßig aus: Rund 300.000 Zuschauer sahen die ersten beiden Folgen der Neuauflage, die in der Zielgruppe mit Marktanteilen von 0,8 und 1,1 Prozent unter dem Senderschnitt blieb.