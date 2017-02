Quoten-Sieg für die Bayern, Bestwert für Bommes

© ARD/ITV Studios/O. Reetz/Montage M. Bergstein

Mit dem Pokal-Spiel zwischen Bayern und Wolfsburg hat sich Das Erste locker gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Gleichzeitig kommen auch vom Vorabend gute Nachrichten: "Gefragt - gejagt" war beim jungen Publikum stark wie nie.

Das Erste hat das Quoten-Ranking am Dienstag dank des DFB-Pokals angeführt. 6,78 Millionen Zuschauer verfolgten abends die Live-Übertragung des Spiels zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg, sodass der Marktanteil bei starken 21,8 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich die Partie mit 1,87 Millionen Zuschauern sowie 17,4 Prozent Marktanteil ebenfalls an die Spitze. Aber auch Sky punktete mit König Fußball: Dort sahen 650.000 Zuschauer unter anderem den Sieg des HSV gegen den 1. FC Köln.

Im Ersten blieben die Fans indes auch nach dem Abpfiff dran: Für die Zusammenfassungen weiterer Pokal-Spiele begeisterten sich am späten Abend noch 4,25 Millionen Zuschauer, die den Marktanteil bei unverändert starken 22,4 Prozent hielten. Als stärkster Verfolger ging unterdessen die "ZDFzeit"-Doku über Prinz Philip hervor, die von 4,04 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Danach kamen dem Zweiten mit "Frontal 21" jedoch weit mehr als eine Million Zuschauer abhanden. In der Zielgruppe konnte am ehesten noch "Bones" mit einem Marktanteil von 13,3 Prozent mithalten.

Gute Nachrichten kommen fürs Erste allerdings nicht nur aus dem Abendprogramm, sondern auch vom Vorabend, wo "Gefragt - gejagt" erstmals einen zweistelligen Marktanteil beim jungen Publikum verzeichnete. Genau 10,0 Prozent betrug der Wert bei den 14- bis 49-Jährigen - die erst vor wenigen Tagen aufgestellte Bestmarke konnte damit noch einmal überboten werden. Insgesamt entschieden sich 2,87 Millionen Zuschauer für das Quiz mit Alexander Bommes, sodass der Marktanteil auch hier mit 13,4 Prozent deutlich über den Normalwerten des Senders lag.

Im Anschluss kamen allerdings über eine halbe Million Zuschauer abhanden: Die "WaPo Bodensee" musste sich jedenfalls mit lediglich 2,27 Millionen Zuschauer und einem Marktanteil von 8,4 Prozent begnügen. Hinzu kommt, dass die Viertelstunde vor der "Tagesschau" weiterhin ein Abschalter ist: "Wissen vor acht" wollten beispielsweise gerade mal 1,37 Millionen Zuschauer sehen und damit nicht mal halb so viele wie "Gefragt - gejagt". Erst mit der "Tagesschau" war das Publikum wieder da: Diese war mit 5,23 Millionen Zuschauern gewohnt erfolgreich.