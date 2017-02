Neue Geschichten vom Hankenhof tun sich schwer

© kabel eins

Nach dem überraschenden Tod von Tamme Hanken gibt es neuerdings bei kabel eins "Neues vom Hankenhof" zu sehen. Die Quoten der Dokusoap fielen zum Auftakt aber durchwachsen aus. Bei Vox verlor indes "Hot oder Schrott" einige Zuschauer.

Wenige Monate nach dem plötzlichen Tod des "Knochenbrechers" Tamme Hanken zieht es kabel eins wieder auf den Hankenhof. In der Dokusoap "Neues vom Hankenhof - Tamme forever" will der Sender zeigen, wie es der Witwe und den Mitarbeitern seit der traurigen Nachricht ergangen ist. Das Interesse daran hielt sich am Dienstag jedoch zumindest beim jungen Publikum in Grenzen: 540.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen den Auftakt der Reihe, sodass der Marktanteil letztlich bei nur 4,8 Prozent lag.

Insgesamt konnten sich 1,33 Millionen Zuschauer für "Neues vom Hankenhof" begeistern. Das waren zwar ein paar mehr als zur selben Zeit bei Vox den Allestestern von "Hot oder Schrott" bei der Arbeit zusahen, doch mit Blick auf die Zielgruppe hatte die Dokusoap-Konkurrenz aus Köln die Nase deutlich vorne. Auf immerhin 7,1 Prozent Marktanteil brachte es die zweistündige Ausgabe, die somit aber knapp zwei Prozentpunkte hinter dem Wert der Vorwoche zurückblieb. Diesmal war die Konkurrenz mit dem DFB-Pokal allerdings auch härter.

Alles in allem kann man bei Vox aber zufrieden sein, zumal sich "Goodbye Deutschland" im weiteren Verlauf des Abends auf einen Marktanteil von 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte und sich auch hier klar gegen die direkte Konkurrenz behauptete. Im Dokusoap-Bereich mischte nämlich nicht nur kabel eins mit, sondern auch RTL II, wo "Zuhause im Glück" zum Start in den Abend auf einen Marktanteil von 5,8 Prozent in der Zielgruppe kam. Insgesamt entschieden sich 1,60 Millionen Zuschauer für die Produktion.

"Extrem schön" tat sich im Anschluss mit 4,4 Prozent zunächst schwer, steigerte sich aber im weiteren Verlauf des Abends mit einer weiteren Folge auf überzeugende 6,7 Prozent Marktanteil. Vergleichsweise ernüchternd fielen dagegen am Vorabend die Quoten der Soap-Schiene aus: "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" blieben mit Werten von 6,9 und 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - gemessen an früheren Erfolgen - blass.