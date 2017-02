Viele Angebote mit Rekorden, n-tv.de verliert

© n-tv

Donald Trump ist US-Präsident und das ist derzeit das Top-Thema in allen großen Nachrichtenredaktionen. Und Trump scheint die Menschen zu bewegen: Laut der IVW haben im Januar etliche Angebote neue Rekorde eingefahren. Nur n-tv.de verlor Reichweite.

Arm an Nachrichten ist der Januar in diesem Jahr wahrlich nicht gewesen: Donald Trump ist US-Präsident geworden, Martin Schulz hat der SPD vorerst zu vielen Schlagzeilen verholfen und die NPD wird erneut nicht verboten. Von dieser Nachrichtenlage haben auch viele News-Portale profitiert, sie erzielten neue Rekorde. Ganz vorne liegt erneut Bild.de mit rund 370 Millionen Visits und damit mehr als je zuvor. Auch bei der "Bild"-Schwester Welt.de gab es einen kräftigen Sprung nach oben auf nun 122 Millionen Visits - das große Plus liegt daran, dass N24.de nun im Angebot integriert ist.

Sehr stark präsentierte sich zudem die Springer-App Upday, die erst im Dezember ihr IVW-Debüt gab und dabei auf Anhieb in den Top 10 landete (DWDL.de berichtete). Im Vergleich zum Dezember ging es nun noch einmal um mehr als 30 Prozent nach oben, Upday erreichte im Januar mehr als 116 Millionen Visits. Ein schöner Erfolg für Verlag und Samsung, die das Projekt gemeinsam stemmen. Erneut kommt mehr als die Hälfte des Traffics aus dem Ausland.

Einziger Verlierer in den Top 15 ist im Januar n-tv.de, das mit einem Rückgang von 2,7 Prozent leben muss, aber nach wie vor auf richtig gute 132 Millionen Visits kommt. Damit konnte sich der Nachrichtensender im Vergleich zum Januar 2016 immerhin um mehr als 13 Prozent steigern. Weitere Angebote, die im Januar neue Rekorde aufstellten waren unter anderem: Zeit Online, FAZ.net, stern.de, Express Online, RP Online sowie die Funke Medien NRW, zu der unter anderem DerWesten.de zählt.