"Bachelor" hält sein Publikum, "Lucifer" verliert

Gegen starke Fußball-Konkurrenz hat der "Bachelor" bei RTL fast alle Zuschauer der Premiere von vor einer Woche gehalten. Bei ProSieben brach unterdessen "Lucifer" ein und auch Sat.1 erzielte nur unzufriedenstellende Quoten.

In der vergangenen Woche ist der "Bachelor" bei RTL mit 3,11 Millionen Zuschauern gestartet, das war der schwächste Auftakt seit vielen Jahren. In Woche zwei konnte die Show dieses Niveau immerhin halten und landete bei 3,10 Millionen Zuschauern, der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 9,6 Prozent. Auch die 1,84 Millionen jungen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entsprechen ungefähr dem Wert aus der Vorwoche, hier lag der Marktanteil nun noch bei 16,8 Prozent. Bei der starken Fußball-Konkurrenz im Ersten wird man damit bei RTL sicherlich leben können, zumal sich die Kölner beim jungen Publikum den Tagessieg sicherten.

Viel größere Probleme hatte da im Anschluss schon "Stern TV", das nur auf 1,88 Millionen Gesamtzuschauer kam und so nur 12,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte. Doch auch bei der Konkurrenz lief nicht alles nach Plan: "15 Dinge, die Sie über Burger King wissen müssen" erreichte in Sat.1 nur 1,42 Millionen Zuschauer und 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Für "Norberts Zoo" sah es im Anschluss mit 6,3 Prozent sogar noch schlechter aus.

Bei ProSieben sind mittlerweile alle Serien in der Einstelligkeit angekommen. Jeweils 990.000 Zuschauer sahen sich die ersten beiden Folgen von "Limitless" an, hier musste sich ProSieben mit 5,9 und 6,1 Prozent Marktanteil begnügen - viel zu wenig für den Sender. "Lucifer" konnte sich im Anschluss zwar auf 8,2 und 8,0 Prozent steigern, von den zweistelligen Marktanteilen aus der Vorwoche ist man mittlerweile aber weit entfernt.