"Bull" endet zufriedenstellend, ZDFneo vor ProSieben

Beim Pay-TV-Sender 13th Street ist die vorerst letzte neue Folge von "Bull" zu sehen gewesen und erreichte dabei vergleichsweise gute Werte. Richtig stark präsentierte sich mal wieder ZDFneo, das sich weit nach vorne schob.

Wirklich gute Kritiken hat die Serie "Bull" nicht bekommen, die seit Mitte Januar beim Bezahlsender 13th Street zu sehen ist. Auch DWDL.de urteilte damals: "Und so bleibt 'Bull' eine Serie, die notdürftig mit all jenen Zutaten versehen wurde, die es braucht, um im Mainstream zu bestehen." Am Mittwoch hat 13th Street die vorerst letzten zwei neuen Folgen gezeigt und damit relativ gute Quoten eingefahren.





Die erste Folge erreichte zur besten Sendezeit 120.000 Zuschauer und 0,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die im Anschluss gezeigte Folge steigerte sich dann noch einmal leicht auf 130.000 Zuschauer und 0,8 Prozent. Für den Bezahlsender sind das sehr ordentliche Werte. Zwei Folgen von "Scorpion" landeten danach nur noch bei 0,3 und 0,2 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe.

Richtig stark präsentierte sich am Mittwoch einmal mehr ZDFneo, das mit "Das Duo" 1,83 Millionen Zuschauer unterhielt und damit auch deutlich erfolgreicher war als ProSieben oder Sat.1 zur gleichen Zeit. Der Marktanteil lag bei 5,6 Prozent. "Wilsberg" lockte im Anschluss noch 1,23 Millionen Zuschauer an, auch hier reichte es zu starken 4,6 Prozent.

Überhaupt nicht rund lief es dagegen für ProSieben Maxx mit "ran Basketball". Das erste Viertel zwischen Alba Berlin und Valencia sahen nur 30.000 Menschen, beim Gesamtpublikum hatte das 0,1 Prozent Marktanteil zur Folge, bei den 14- bis 49-Jährigen immerhin noch 0,3 Prozent. Für die restlichen drei Viertel weist die GfK beim jungen Publikum 0,0 Prozent Marktanteil aus. Und auch beim Gesamtpublikum waren maximal 0,1 Prozent drin. Das Basketball-Magazin "Crunch Time" kam danach auf lediglich 10.000 Zuschauer und in den wichtigen Zielgruppe auf einen Marktanteil von 0,0 Prozent.