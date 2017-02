"Germany's Next Topmodel" startet stark in neue Staffel

© ProSieben/Richard Hübner

Gute Nachrichten für ProSieben: Der ESC-Vorentscheid im Gegenprogramm hat keine Zuschauer gekostet, im Gegenteil. Heidis Modelsuche startete so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr. Eine andere Sendung hatte aber noch mehr junge Zuschauer.

ProSieben kann sich auf seinen Dauerbrenner verlassen: Am Donnerstag ist "Germany’s Next Topmodel" in die mittlerweile zwölfte Staffel gestartet und hat dabei wieder ein Millionenpublikum angezogen. 2,63 Millionen Menschen sahen sich die Auftaktfolge an, 1,90 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Mehr Zuschauer hatte ein Topmodel-Auftakt zuletzt 2014, als sogar drei Millionen Menschen beim Start in die neue Staffel dabei waren.

ProSieben spricht sogar vom besten Start seit fünf Jahren und meint damit den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, der am Donnerstag bei 17,7 Prozent lag. Tatsächlich lief es hier zuletzt im März 2011 beim Auftakt in die sechste Staffel besser. Ein kleiner Wermutstropfen für ProSieben: Trotz der starken Werte musste man den Tagessieg bei den jungen Zuschauern RTL und dem "Lehrer" überlassen. Da dieser noch bis Ende März zu sehen ist, wird "Germany’s Next Topmodel" noch eine Zeit lang eine starke Konkurrenz haben - das war in den vergangenen Jahren nicht immer so.

Ausbaufähig sind auch noch die Quoten des Lifestyle-Magazins "red", das ProSieben im Anschluss gezeigt hat. 630.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 11,0 Prozent - bei dem Vorlauf darf hier auch gerne mehr drin sein. Insgesamt schalteten 1,04 Millionen Menschen ein.

Dank der starken Primetime und auch überwiegend zweistelligen Marktanteil in der Daytime und am Vorabend erreichte ProSieben einen Tagesmarktanteil in Höhe von 12,3 Prozent. Damit musste man sich nur ganz knapp RTL geschlagen geben, das auf 12,4 Prozent kam. Insgesamt landete man mit 5,6 Prozent immerhin einen Prozentpunkt vor Vox.