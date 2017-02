"Puppenstars" stabilisieren sich, "111 ..." gibt ab

© RTL/Stefan Gregorowius

Nach den schlechten Nachrichten der Vorwochen kann man bei RTL ein bisschen aufatmen: Weiter nach unten ging es für "Die Puppenstars" nicht – nach oben aber auch nicht. Mit den "witzigsten Kids der Welt" verlor "111 ..." in Sat.1 etliche Zuschauer.

Die "Puppenstars" sind mit der zweiten Staffel bei RTL im Mittelmaß angekommen, konnten den Abwärtstrend mit der dritten Ausgabe aber immerhin stoppen. Wie in der Vorwoche schalteten auch diesmal 2,61 Millionen Zuschauer die Castingshow ein. Insgesamt erzielte RTL damit einen Marktanteil von 8,7 Prozent. Ernüchterung dürfte sich allerdings beim Blick auf die Zielgruppe breit machen. Zwar wurden wie in der Vorwoche immerhin 14,2 Prozent erzielt, die absolute Zuschauerzahl fiel allerdings noch einmal niedriger aus. Diesmal sahen nur 2,36 Millionen Zuschauer die Talpa-Show.

Bei Sat.1 musste unterdessen der Neustart "111" deutlich Federn lassen. Im Vergleich zur Vorwoche schalteten nun bei den "witzigsten Kindern der Welt" rund 800.000 Zuschauer weniger ein. Übrig blieben 2,05 Millionen Zuschauer, was für Sat.1 aber auf dem eher problematischen Sendeplatz noch immer ein ordentlicher Wert ist. In der Zielgruppe verfehlten die "111 Knallerkinder" die Milionenmarke und mussten sich mit 900.000 Zuschauern zufrieden geben. Sat.1 erzielte mit der Clipshow diesmal einen Marktanteil von 9,2 Prozent und landete damit nun wieder hinter ProSieben, das es mit dem Spielfilm "Pain & Gain" in der Zielgruppe aber auch nur auf 970.000 Zuschauer und 9,9 Prozent brachte. Insgesamt sahen 1,34 Millionen Zuschauer zu.

Besser lief es in Sat.1 dagegen im Anschluss für die zweite Ausgabe von "Mindmagic – Die perfekte Illusion". Im Vergleich zum Auftakt legte die Show um einen Prozentpunkt in der Zielgruppe zu und konnte sich damit auf solide 8,9 Prozent steigern. Die Zuschauerzahl blieb mit nun 720.000 dabei nahezu unverändert. Insgesamt schalteten 1,36 Millionen Zuschauer ein, was etwas weniger waren als eine Woche zuvor. Sat.1 erreichte diesmal einen Marktanteil von 5,6 Prozent beim Gesamtpublikum.

Bei RTL baute unterdessen auch "Die Bülent Ceylan Show" ab. Nachdem der Einbruch in der vergangenen Woche ohne Dschungel-Schützenhilfe noch zu erwarten war, ging es nun noch einmal von 1,70 Millionen auf 1,47 Millionen Zuschauer hinab. Insgesamt erreichte RTL mit der Show einen Marktanteil von 7,4 Prozent. In der Zielgruppe blieben im Anschluss an die "Puppenstars" noch 850.000 Zuschauer dran. Das waren noch einmal 120.000 weniger als noch vor sieben Tagen. Ceylan erreichte damit einen Marktanteil von nur durchschnittlichen 12,4 Prozent.