Toller Start für neue Krimi-Comedy "Agatha Raisin"

ZDFneo punktete am Freitagabend nicht nur mit "Lewis" und "Kommissar Beck", sondern auch mit der britischen Krimi-Comedy "Agatha Raisin", die auch das junge Publikum überzeugte. Gut lief es am Freitag auch für One und Super RTL.

Mit den importierten Krimis hat sich ZDFneo am Freitagabend bereits zu einer gern genommenen Alternative für viele Zuschauer herausgebildet. in dieser Woche feierte dort nun auch die britische Krimi-Comedy "Agatha Raisin" einen sehr guten Start. Nachdem "Lewis" mit 1,05 Millionen Zuschauern und 3,3 Prozent bereits ein tolles Vorprogramm bot, sahen den Auftakt von "Agatha Raisin" im Schnitt 900.000 Zuschauer. ZDFneo erreichte mit der Sky-Produktion einen tollen Marktanteil von 3,4 Prozent.

Besonders erfreulich für ZDFneo: "Agatha Raisin" schaffte es auch, das junge Publikum anzusprechen und zum Sender zu holen. Im Schnitt sahen 220.000 Zuschauer den Neustart, der damit einen guten Marktanteil von 2,6 Prozent erreichte. Damit lief es für "Agatha Raisin" sogar etwas besser als zuvor für "Lewis", der mit 180.000 Zuschauern und 1,8 Prozent aber noch immer ordentlich lief. "Kommissar Beck" sahen am späten Abend in der Zielgruppe noch 80.000 Zuschauer, was 1,6 Prozent entspricht. Insgesamt sahen 540.000 Zuschauer den Krimiklassiker, der damit stolze 3,8 Prozent erreichte. Deutlich nach Mitternacht sahen noch 270.000 Zuschauer "100 Code", womit ZDFneo 3,3 Prozent erzielte.

Ordentlich lief es unterdessen auch für Tele 5. "Terror Peak – Der Vulkan" unterheilt dort zur besten Sendezeit im Schnitt 420.000 Zuschauer, womit der Spartenkanal einen Marktanteil von 1,4 Prozent erreichte. In der Zielgruppe schalteten 140.000 Zuschauer ein, was ebenfalls guten 1,4 Prozent entspricht. "Lost Voyage – Das Geisterschiff" wollten anschließend noch 100.000 Zuschauer in der Zielgruppe sehen, womit Tele 5 einen Marktanteil von 1,3 Prozent erreichte. Insgesamt schalteten 330.000 Zuschauer ein.

Zumindest in der Zielgruppe lief es unterdessen auch für One ganz gut. "Neue Vahr Süd" erreichte dort zur besten Sendezeit mit 130.000 Zuschauern einen Marktanteil von guten 1,3 Prozent. Nur insgesamt sah es mit 200.000 Zuschauern und 0,6 Prozent nicht ganz so rosig aus. "Nonstop Nonsens" wurde anschließend von einer Viertelmillion eingeschaltete, womit sich One auf 0,9 Prozent steigerte. In der Zielgruppe schalteten 90.000 Zuschauer ein. One erreichte damit einen zum Sendernamen passenden Marktanteil von genau einem Prozent.

Bei den Familiensendern setzte sich am Freitagabend derweil Super RTL gegen den Disney Channel durch. Während bei letzterem eine halbe Million den Klassiker "Susi und Strolch" einschalteten (1,6 Prozent), entschieden sich im Schnitt 770.000 Zuschauer für "Operation: Nussknacker" bei Super RTL. Die Kölner erzielten damit einen Marktanteil von 2,5 Prozent. In der Zielgruppe schalteten im Schnitt 360.000 Zuschauer ein, womit Super RTL einen Marktanteil von 3,6 Prozent erzielte. "Susi und Strolch" musste sich dagegen deutlich weiter hinten einordnen und unterhielten nur 160.000 Zuschauer. Für den Disney Channel standen damit 1,6 Prozent auf der Uhr.