Maxx und kabel eins am späten Abend gleichauf

Während sich kabel eins und ProSieben Maxx am fortgeschrittenen Abend auf Augenhöhe begegneten, lief es auch für ZDFneo erst im Verlauf des Abends richtig gut. Bei Super RTL dürfte man sich mehr von der "Gerechtigkeitsliga" versprochen haben.

Nachdem es gegen Mittag bereits für verschiedene "Terra-X"-Folgen mit bis zur 3,5 Prozent in der Zielgruppe prächtig lief, drehte ZDFneo dann wieder am späteren Abend auf. "Die Dolmetscherin" sahen ab 21:35 Uhr im Schnitt 200.000 Zuschauer in der Zielgruppe, womit das zweite Zweite im Schnitt einen Marktanteil von guten 2,2 Prozent erzielte. "Blue Steel" schloss sich dem dann an und unterhielt am fortgeschrittenen Abend noch 140.000 Zuschauer beziehungsweise 2,4 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt blieben 300.000 Zuschauer dran; bei "Die Dolmetscherin" waren es 400.000 Zuschauer. "Ruby u& Quentin" Die Killer und die Klette tat sich zur besten Sendezeit dabei etwas schwerer und lockte nur 260.000 Zuschauer zu ZDFneo, das damit nicht über 0,8 Prozent hinaus kam. In der Zielgruppe schalteten 110.000 Zuschauer ein, was 1,1 Prozent entspricht.

Schwerer tat sich derweil Super RTL mit seinem DC-Comics-Themenabend und der "Gerechtigkeitsliga". Zur besten Sendezeit sahen zwar noch 560.000 Zuschauer "Gefängnisausbruch in Gotham City", beim zweiten Film "Cosmic Clash" purzelten die Lego-Männchen aber auf 220.000 Zuschauer nach unten. Der Marktanteil sank von 1,7 auf 0,8 Prozent. In der Zielgruppe schalteten zunächst 230.000 Zuschauer ein. Mit 2,3 Prozent bewegte sich die "Gerechtigkeitsliga" immerhin auf Höhe des Senderschnitts, den der zweite Film mit 150.000 Zuschauern und 1,6 Prozent aber bereits verfehlte. "Götter und Monster" sahen am fortgeschrittenen Abend dann noch 120.000 Zuschauer in der Zielgruppe, womit Super RTL 1,9 Prozent erreichte. Insgesamt blieben 150.000 Zuschauer dran, was genau einem Prozent entspricht.

Am späten Abend konnte kabel eins seinem kleinen Bruder ProSieben Maxx unterdessen die Hand reichen. Für "Blue Bloods" lief es mit nur 170.000 Zuschauern und 2,3 Prozent in der Zielgruppe in dieser Woche nämlich besonders schlecht. Bei ProSieben Maxx erzielte "Ax Men – Die Holzfäller" zur gleichen Zeit einen Marktanteil von 1,9 Prozent und war mit 140.000 Zuschauern in der Zielgruppe kabel eins dicht an den Fersen. Insgesamt trennte die Sender dann aber doch noch eine größere Lücke: ProSieben Maxx unterhielt 160.000 Zuschauer, "Blue Bloods" bei kabel eins 670.000 Zuschauer. "Hawaii Five-0" bewegte sich davor mit drei Folgen übrigens zwischen 970.000 und 1,07 Millionen Zuschauern und erzielte in der Zielgruppe maue Marktanteile von 3,0 bis 3,3 Prozent

Dafür hatte ProSieben Maxx allerdings zur besten Sendezeit mit größeren Problemen zu kämpfen. "Yukon River Run" enttäuschte bereits mit nur 60.000 Zuschauern und 0,6 Prozent in der Zielgruppe, war damit aber noch nicht einmal das schwächste Glied des Senders. Zwei Folgen "Carver Kings – Holzskulpturen XXL" wollten danach nämlich jeweils nur 20.000 Zuschauer in der Zielgruppe sehen. Die erste Folge erreichte damit nur jämmerliche 0,2 Prozent, die zweite Folge gar nur mickrige 0,1 Prozent. Insgesamt sahen zwischen 30.000 und 50.000 Zuschauer zu. Erst mit "Die Blockhaus-Bauer" ging es dann auf 150.000 Zuschauer nach oben. Zwei Drittel davon gehörten der Zielgruppe an, womit ProSieben Maxx immerhin 1,1 Prozent einfuhr.