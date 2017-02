Karneval-Auftakt im Ersten mit guten Quoten

© WDR/dpa/Ina Fassbender

Die Karnevals-Zeit hat nun auch bei ARD und ZDF begonnen. Mit "Wider den tierischen Ernst 2017" hat Das Erste die erste Narren-Sendung des Jahres gezeigt und damit richtig gute Quoten eingefahren. Den Tagessieg musste man aber dem ZDF überlassen.

Weil die Quoten in den vergangenen Jahren bei einigen Shows zum Teil deutlich zurückgegangen sind, entschied man sich bei ARD und ZDF 2016 dazu, weniger Karneval-Sendungen ins Programm zu nehmen. Statt zehn zeigten die Sender nur noch sechs Shows und die durchschnittlichen Reichweiten stiegen prompt spürbar an. Nun ist auch der Auftakt in die diesjährige Karnevalssaison geglückt. 3,93 Millionen Menschen sahen sich "Wider den tierischen Ernst 2017" im Ersten an, das waren zwar rund 130.000 Zuschauer weniger als noch vor einem Jahr, beim Sender kann man damit aber trotzdem sehr zufrieden sein.

Der durchschnittliche Marktanteil lag bei starken 12,2 Prozent und damit sogar leicht über dem Wert des Vorjahres. Beim jungen Publikum konnten die Narren allerdings überhaupt nicht punkten: 370.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren reichten nur zu 3,5 Prozent. Den Tagessieg musste man zudem dem ZDF überlassen: Der "Spreewaldkrimi - Spiel mit dem Tod" erreichte 5,75 Millionen Zuschauer und 17,5 Prozent Marktanteil. Auch beim jungen Publikum war das ZDF mit 10,8 Prozent sehr erfolgreich. Beim Gesamtpublikum hatte am Abend auch "Wer wird Millionär?" mehr Zuschauer als die Narren im Ersten.

Weil Das Erste vor allem am Vormittag und am Nachmittag schwächelte und es auch für "Morden im Norden" am Vorabend nicht gut aussah, reichte es für den Sender trotz guter Karnevalsquoten nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,7 Prozent. Das ZDF lag mit 13,5 Prozent deutlich in Front. Den höchsten Marktanteil des Tages erzielte für die Mainzer mal wieder Horst Lichter: "Bares für Rares" unterhielt am Nachmittag 2,84 Millionen Zuschauer und kam damit auf 22,3 Prozent Marktanteil.