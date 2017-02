"Big Bang" dominiert, "Undercover Boss" endet im Mittelmaß

© Warner Bros. Television

Die Achterbahnfahrt bei "Undercover Boss" geht weiter: Nach der Erholung vor sieben Tagen rutschte die letzte Folge nun wieder deutlich ab. Da hatte "The Big Bang Theory" bei ProSieben leichtes Spiel, auch bei Sat.1 kann man zufrieden sein.

ProSieben hat am Montagabend den sicheren Tagessieg beim jungen Publikum eingefahren: Eine neue Folge von "The Big Bang Theory" sahen sich zur besten Sendezeit 2,66 Millionen Menschen an, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei sehr überzeugenden 18,6 Prozent. Und auch die drei weiteren Folgen, die ProSieben im Anschluss zeigte, erreichten jeweils mehr als 14 Prozent Marktanteil und mehr junge Zuschauer als alle anderen Sendungen in der Primetime. "2 Broke Girls" konnte da am späten Abend nicht ganz mithalten, hielt sich mit 11,9 und 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber noch recht ordentlich.

Bei RTL dürfte man unterdessen mit gemischten Gefühlen auf die am Montag zu Ende gegangene Staffel "Undercover Boss" blicken. Nach dem überraschenden Absturz Ende Januar, erholte sich die Dokusoap in der vergangenen Woche wieder - nur um nun wieder abzustürzen. 3,42 Millionen Menschen sahen sich die vorerst letzte neue Folge an - das war die niedrigste Reichweite in der Geschichte der Sendung. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag mit 12,8 Prozent im Mittelmaß.

Marktanteils-Trend: Undercover Boss



Im Schnitt erreichte RTL mit den fünf gezeigten Folgen "Undercover Boss" 4,07 Millionen Menschen und 15,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das sind beides noch sehr gute Werte, aber eben auch die bislang schwächsten seit dem Start des Formats im Jahr 2011. Am Montag erreichte "Wer wird Millionär?" übrigens 1,31 Millionen junge Zuschauer und damit genauso viele wie "Undercover Boss" im Anschluss - sonst war die Dokusoap immer spürbar stärker. Jauch erreichte damit 12,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 4,67 Millionen Menschen die Quizshow ein.

Gute Nachrichten gibt es für Sat.1: Die zweite Folge von "Lethal Weapon" verlor zwar fast 300.000 Zuschauer im Vergleich zum Auftakt, die erzielte Reichweite von 2,33 Millionen Menschen war dennoch sehr hoch. Zumal die Serie beim jungen Publikum auf 10,9 Prozent Marktanteil kam und damit auf dem Niveau der Vorwoche lag. "Navy CIS: L.A." wollten danach noch 2,31 Millionen Menschen sehen. Das entsprach 11,1 Prozent, was ganz nebenbei auch der beste Wert der Serie seit März 2015 war.