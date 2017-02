Geissens auch mit Schatzsuche extrem schlecht

© RTL II

Um die Quoten der "Geissens" wieder auf die Beine zu bringen, hat RTL II nun ein Special der Dokusoap-Millionäre gezeigt. Doch auch das fiel beim Publikum gnadenlos durch - ebenso wie die anderen Formate des Senders.

Ihre Zeit ist wohl schlicht abgelaufen: Nachdem die Quoten der "Geissens" in den vergangenen Monaten und Jahren stets rückläufig gewesen sind, probiert RTL II derzeit alles, um die Dokusoap zu retten. Bereits 2016 zeigte der Sender den "Schatz der Geissens", in dem die Familie einen Schatz in der Karibik versteckte. Das machte man nun auch noch einmal in Deutschland, geholfen hat das den Quoten allerdings nicht - im Gegenteil.

Nur 590.000 Zuschauer sahen sich das Special der "Geissens" am Montag an - so wenige Zuschauer hatte die Dokusoap seit ihrem Start noch nie. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug nur noch 1,9 Prozent. Und auch die 330.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren konnten nichts mehr retten, hier lag der Marktanteil bei ebenfalls sehr enttäuschenden 3,2 Prozent.

Die nachfolgenden Formate machten ihre Sache nicht viel besser: "Traumfrau gesucht" konnte sich immerhin auf 4,6 Prozent Marktanteil steigern und hielt die Gesamtreichweite mit 580.000 relativ konstant. Aber auch damit kann man beim Sender eigentlich nicht zufrieden sein. "Achtung, die Dietrichs kommen" sahen am späten Abend nur noch 280.000 Menschen. Der Marktanteil beim jungen Publikum fiel dann auch gleich wieder auf 3,8 Prozent.

Am Vorabend taten sich übrigens auch die früher so erfolgreichen Serien richtig schwer: "Köln 50667" kam nur auf 6,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, "Berlin - Tag & Nacht" blieb bei 7,9 Prozent hängen. Auch das ist ein Grund dafür, weshalb RTL II am Montag nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,8 Prozent kam. Von den großen acht Sendern lag man damit nur vor dem Ersten, für das es mit 4,6 Prozent noch schlechter aussah.