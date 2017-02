"Halligalli"-Abschiedstour mit ordentlichem Start

© ProSieben / Claudius Pflug

"Circus Halligalli" kam auf dem noch ungewohnten Sendeplatz am Dienstagabend zwar zum Start in die letzte Staffel nicht an die Quoten der letzten Live-Ausgabe aus dem Sommer heran, es war aber der bislang stärkste Dienstags-Wert

Am Dienstagabend meldete sich "Circus Halligalli" aus der Winterpause zurück - und die Quoten fielen zumindest ordentlich aus. In der Zielgruppe erreichte die Sendung einen Marktanteil von 10,8 Prozent, 860.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Die gute Nachricht: Damit lief es besser als bei den im Herbst zweimal testweise bereits am Dienstagabend gezeigten Ausgaben, die jeweils mit einstelligen Marktanteilen vom Feld gingen.

Allerdings kostete der Wechsel auf den Dienstagabend wohl trotzdem ein paar Zuschauer. Zumindest sorgte auch die Ankündigung, dass es sich bei der neuten zugleich um die letzte Staffel von "Circus Halligalli" handelte, nicht nochmal für ähnlich hohe Zuschauerzahlen wie bei der letzten Live-Ausgabe zum Start der vorherigen Staffel. Ende August hatten damals noch 1,27 Millionen Zuschauer eingeschaltet, auch der Zielgruppen-Marktanteil lag damals mit 12,9 Prozent deutlich höher.

Damals war der Vorlauf mit "The Big Bang Theory" allerdings auch deutlich stärker. "Die Simpons" liefen in dieser Woche zwar halbwegs solide, lagen aber mit Marktanteilen zwischen 9,2 und 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen weit unter den "TBBT"-Quoten.