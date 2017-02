"Ewige Helden" meldet sich mit Rekorden zurück

© Vox/Markus Hertrich

Trotz eher mäßiger Quoten der ersten Staffel brachte Vox "Ewige Helden" in dieser Woche mit einigen Änderungen zurück. Das wurde belohnt: Die zweite Staffel startete prompt mit neuen Bestwerten. Auch bei vielen Kleineren gab's Grund zur Freude

Am Dienstagabend schickte Vox zum zweiten Mal "Ewige Helden" in den Wettkampf - und die zweite Staffel hat offenbar das Zeug dazu, die doch recht mauen Ergebnisse der ersten Staffel deutlich zu übertrumpfen. Zumindest gab es direkt zum Start einen neuen Bestwert: 1,63 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 9,0 Prozent. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr war die erste Staffel im Schnitt nicht über 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus gekommen. (Mehr zu den Änderungen hier)

Während auch RTL II mit "Zuhause im Glück" erfreuliche 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielen konnte und im Anschluss auch "Extrem schön" mit guten 6,6 und 6,0 Prozent Marktanteil über die Bühne brachte, musste kabel eins erneut erkennen, dass die Hankenhof-Doku ohne den verstorbenen Tamme Hanken nicht mehr richtig zieht. Nach dem mauen Start in der Vorwoche ging's diesmal noch auf 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bergab. 1,2 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Auch das "K1 Magazin" konnte im Anschluss mit 4,4 Prozent Marktanteil nicht überzeugen.

Noch ein Blick auf die kleineren Sender: Sky kam mit seiner Champions-League-Übertragung auf insgesamt 960.000 Zuschauer - alle in Kneipen wie immer nicht mitgerechnet. 3,2 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Richtig gut verlief der Abend auch für Super RTL, wo "Plan B für die Liebe" starke 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte. 560.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Der Disney Channel hatte da schon einen deutlich schwerern Start in den Abend und musste sich bei "Die Musketiere" und "Immer wieder Jim" mit Marktanteilen zwischen 0,2 und 0,7 Prozent zufrieden geben - dafür legte "Die Nanny" später am Abend richtig los und trieb den Marktanteil auf bis zu 2,7 Prozent nach oben. Sehr zufrieden sein dürfte man auch bei RTL Nitro. Der Bud-Spencer-Film "Sie nannten ihn Plattfus" erreichte 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Hudson Hawk - der Meisterdieb" sogar 2,9 Prozent. Auch ProSieben Maxx schlug sich vor allem am späteren Abend richtig gut: "Vier Brüder" erreichte 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei RTLplus kam "Im Namen des Gesetzes" auf bis zu 1,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Eine Erfolgsmeldung kommt zudem von Deluxe Music: Der Musiksender konnte einen erstaunlichen Tagesmarktanteil von 0,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen.

Einen erfreulichen Abend erlebten auch die Ableger der Öffentlich-Rechtlichen: One punktete zum Start in den Abend mit "Miss Fishers myteriöse Mordfälle": 480.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt, starke Marktanteile von 1,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Folge. Später am Abend liefs diesmal sogar für Jimmy Fallons "Tonight Show" mit 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt 80.000 Zuschauern ungewöhnlich gut. In Sachen Krimi macht One ZDFneo aber so schnell nichts vor: Dort erreichte "Helen Dorn" um 20:15 Uhr 1,68 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 5,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Outcast" zählte später am Abend noch 280.000 Zuschauer. 1,4 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum und 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - deutlich weniger als der Senderschnitt.