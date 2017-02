Neues Tief: "Die Puppenstars" enden im Mittelmaß

© RTL/Stefan Gregorowius

Schon im vergangenen Jahr ließ das Interesse an den "Puppenstars" mit der Zeit nach, in diesem Jahr ging es nun noch weiter nach unten. Das Finale landete am Freitag im Mittelmaß. Für RTL lief es dabei aber dennoch deutlich besser als für Sat.1.

Angetrieben von dem Erfolg im vergangenen Jahr bestellte RTL in diesem Jahr gleich vier statt nur drei Folgen seiner "Puppenstars". Nach dem ohnehin schon deutlich schwächeren Start in diesem Jahr lief nun am Freitagabend das Finale, das über das Mittelmaß aber nicht hinaus kam. 2,56 Millionen Zuschauer schalteten die etwas andere Castingshow an diesem Freitag ein, womit die Talpa-Show zum Ende der zweiten Staffel noch einmal einen neuen Tiefstwert aufstellte. RTL erreichte beim Gesamtpublikum 8,3 Prozent.

Nochmals nach unten ging es dabei aber auch in die Zielgruppe. Hier interessierten sich 1,30 Millionen Zuschauer dafür, wer denn nun der neue "Puppenstar" ist. Auch hier schalteten damit so wenige ein wie zuvor nicht. Das schlug sich auch auf den Marktanteil nieder: RTL musste sich zur besten Sendezeit mit zwar soliden, aber eben auch nicht berauschenden 13,3 Prozent zufrieden geben. Der Zielgruppensieg war damit nicht mehr drin, blieb mit 1,48 Millionen Zuschauern beziehungsweise 17,4 Prozent für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" aber immerhin im Sender.

Zuschauer-Trend: Die Puppenstars





Völlig chancenlos war am Freitagabend Sat.1. Nachdem es in den vergangenen beiden Wochen dank der neuen Clipshow "111 ..." noch gut lief, musste der Sender in dieser Woche am Freitagabend wieder deutlich kleinere Brötchen backen. Nur 1,10 Millionen Zuschauer schalteten im Schnitt "So tickt der Mensch" ein, womit Sat.1 insgesamt gerade einmal 3,4 Prozent erzielte. In der Zielgruppe interessierten sich 590.000 Zuschauer für die Show, womit Sat.1 nicht über dürftige 5,9 Prozent hinaus kam.

"Mindmagic" konnte dann am späteren Abend auch nichts mehr reißen und bewegte sich ganz im Gegenteil noch weiter nach unten. Nur 480.000 Zuschauer blieben für "Die perfekte Illusion" in der Zielgruppe dran. Sat.1 erreichte damit gerade einmal 5,4 Prozent. Insgesamt sahen 900.000 Zuschauer zu. Im weiteren Verlauf ging es dann für Sat.1 schrittweise noch weiter nach unten: "Old Ass Bastards" erzielten 5,2 Prozent; bei "Sechserpack" standen vor Mitternacht nur noch 4,4 Prozent auf der Uhr.

Bülent Ceylan konnte unterdessen bei RTL im Vergleich zur vergangenen Woche wieder ein wenig zulegen In der Zielgruppe blieben im Anschluss an die "Puppenstars" noch 940.000 Zuschauer für "Die Bülent Ceylan Show" dran. Im Vergleich zur Vorwoche steigerte sich die Sendung damit um genau einen Prozentpunkt auf 13,4 Prozent. Insgesamt hielten 1,66 Millionen Zuschauer RTL auch nach den "Puppenstars" die Treue. Bülent Ceylan erreichte hier 8,3 Prozent.