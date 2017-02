RTL II überzeugt mit "21 Jump Street", One versagt

© RTL II

Mit der Actionkomödie "21 Jump Street" rückte RTL II am Freitag ProSieben auf die Pelle. Während es auch für Tele 5 gut lief, musste "Agatha Raisin" etwas Federn lassen. One hatte mit dem Neustart "Young an Promising" teils gar keine Zuschauer.

Mit der Actionkomödie "21 Jump Street" landete RTL II am RTL II einen vollen Erfolg: 1,04 Millionen Zuschauer schalteten den Streifen zur besten Sendezeit im Schnitt ein. Besonders gut lief es für RTL II dabei in der Zielgruppe. Hier ließen sich 780.000 Zuschauer von dem Spielfilm unterhalten. "21 Jump Street" bescherte den Grünwaldern damit tolle 7,8 Prozent. RTL II war damit zur besten Sendezeit gar nicht so weit von ProSieben entfernt, wo "Snitch – Ein riskanter Deal" enttäuschte und mit 870.000 Zuschauern in der Zielgruppe nur 8,7 Prozent erreichte.

"Agatha Raisin" musste unterdessen in der zweiten Woche bei ZDFneo Federn lassen. 810.000 Zuschauer schalteten im Schnitt die erste Folge ein. In der Zielgruppe waren es diesmal 170.000 Zuschauer, 50.000 Zuschauer weniger als noch vor einer Woche. Der Marktanteil sank binnen Wochenfrist von 2,6 auf 1,7 Prozent. Die direkt im Anschluss gesendete Folge erzielte mit 140.000 Zuschauern in der Zielgruppe ebenfalls 1,7 Prozent. Insgesamt sahen 600.000 Zuschauer die zweite Folge, die damit 2,4 Prozent erreichte. Die erste Folge brachte es auf einen Marktanteil von 2,8 Prozent. "Lewis" unterhielt zum Start in den Abend auf ZDFneo 980.000 Zuschauer, womit das zweite Zweite einen Marktanteil von tollen 3,0 Prozent erreichte.

Eher durchwachsen lief es am Freitagabend für die Familiensender. "Ein Königreich für ein Lama" bewegte sich beim Disney Channel zwar leicht über dem Schnitt, mit nur 160.000 Zuschauern und 1,6 Prozent war der Streifen aber auch kein Überflieger. Insgesamt sahen 390.000 Zuschauer zu, womit der Disney Channel 1,2 Prozent erreichte. Ähnlich lief es für Super RTL. Dort schalteten im Schnitt 290.000 Zuschauer "Astro Boy – Der Film" ein. Mit einem Marktanteil von 2,9 Prozent bewegte sich der Film damit ebenfalls nur leicht über dem Senderschnitt. Insgesamt schalteten 640.000 Zuschauer ein. "Tom und Jerry" ließen den Marktanteil anschließend mit 130.000 Zuschauern in der Zielgruppe auf nur noch 1,4 Prozent purzeln, "Christopher Posch – Ich kämpfe für Ihr Recht" enttäuschte anschließend mit 1,6 und 1,8 Prozent.

Toll lief es unterdessen für Tele 5, das am Freitagabend beide Teile von "10.5 – Die Erde bebt" sendete. Den ersten Teil wollten zur besten Sendezeit im Schnitt 540.000 Zuschauer sehen, womit Tele 5 einen Marktanteil von 1,6 Prozent erreichte. Der zweite Teil gewann im Anschluss noch ein paar Zuschauer hinzu und unterhielt 580.000 Zuschauer. Zur etwas fortgeschrittenen Stunde erreichte Tele 5 damit insgesamt bereits tolle 2,3 Prozent. In der Zielgruppe lief es nicht ganz so stark, aber durchaus ordentlich. 140.000 Zuschauer sahen den ersten, 150.000 Zuschauer den zweiten Teil. Tele 5 erzielte damit eingangs 1,4 und dann beim zweiten Teil 1,7 Prozent. "Unternehmen Nautilus" unterhielt zur späten Stunde dann in der Zielgruppe noch 90.000 Zuschauer, womit Tele 5 einen Marktanteil von 2,1 Prozent erzielte. Insgesamt sahen 200.000 Zuschauer zu.

Und dann war da am Freitagabend auch noch One, das die norwegische Serie "Young an Promising" startete und damit nahezu keine Zuschauer erzielte. Die erste Folge wurde im Schnitt nur von 10.000 Zuschauern gesehen und erzielte damit offiziell einen Marktanteil von 0,0 Prozent. Die beiden im Anschluss gesendeten Folgen steigerten sich auf 20.000 Zuschauer und damit immerhin in den messbaren Bereich. Mehr als 0,1 Prozent waren damit aber auch nicht zu holen. In der Zielgruppe hatte die dritte Folge 10.000 Zuschauer und erzielte damit 0,1 Prozent. Die ersten beiden Folgen hatten offiziell keine messbaren Zahlen. "Frau Temme sucht das Glück" sahen zur besten Sendezeit 90.000 Zuschauer, womit One 0,3 Prozent erzielte. In der Zielgruppe sahen 50.000 Zuschauer die Wiederholung. One brachte es damit auf ein halbes Prozent.