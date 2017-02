"V.I.P-Hundeprofi" feiert starkes Comeback bei Vox

© Vox/Markus Hertrich

Seit diesem Samstag hilft Martin Rütter wieder prominenten Herrchen und Frauchen. Die erste Ausgabe meldete sich dabei auf Rekordniveau zurück. Beim ZDF hat "Professor T." unterdessen sein Publikum gefunden, Walter Sittler siegte in der Primetime.

Auf die Tierschiene ist bei Vox ohnehin Verlass, diesmal lief es aber besonders gut. Das Haustiermagazin "hundkatzemaus" überzeugte um 17:55 Uhr bereits 600.000 Zuschauer und erzielte damit einen guten Marktanteil von genau neun Prozent. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,36 Millionen Zuschauer ein. Richtig stark lief es für den Sender dann aber im Anschluss bei der Rückkehr des "V.I.P.-Hundeprofis". Mit 1,91 Millionen Zuschauern startete die neue Staffel der Dokusoap auf Rekordniveau und erzielte bereits beim Gesamtpublikum gute 6,9 Prozent. Besonders gut lief es für Martin Rütter und Vox dabei in der Zielgruppe: Hier schalteten 860.000 Zuschauer ein, womit auf Anhieb ein Marktanteil von zehneinhalb Prozent erzielt wurde.

Die neue Serie "Professor T." hat im ZDF indes offenbar ihr Publikum gefunden. In der dritten Woche können sich Matthias Matschke und Co. erneut über rund viereinhalb Millionen Zuschauer freuen. Konkret schalteten diesmal im Schnitt 4,48 Millionen Zuschauer ein, womit die etwas andere Krimiserie erneut einen Marktanteil von genau fünfzehn Prozent erzielte. Nur in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen tat sich die Serie, wohl auch aufgrund der verstärkten Showkonkurrenz, diesmal etwas schwerer. "Professor T.", das aber auch immer vorab in der Mediathek zu sehen ist, unterhielt hier diesmal 810.000 Zuschauer. Angesichts eines Marktanteils von genau acht Prozent darf man in Mainz aber dennoch noch zufrieden sein.

Grund zur Freude besteht in Mainz ohnehin: Mit dem Samstagskrimi "Der Kommissar und das Meer" sicherte sich das ZDF nämlich auch in dieser Woche wieder den Primetimesieg. 6,24 Millionen Zuschauer entschieden sich zur besten Sendezeit für das ZDF, das mit dem Krimi damit sehr tolle 19,2 Prozent einfuhr. In der jungen Altersgruppe schalteten 890.000 Zuschauer den Krimi mit Walter Sittler ein, womit das ZDF hier einen ordentlichen Marktanteil von 8,6 Prozent erreichte.

Das ZDF hatte damit in der Zielgruppe ähnlichen Erfolg wie Sat.1, das mit dem Streifen "Teenage Mutant Ninja Turtles" im Schnitt 850.000 Zuschauer in der Zielgruppe ansprach und es damit bei aller starken Konkurrenz immerhin noch auf 8,3 Prozent brachte. Insgesamt entschieden sich 1,62 Millionen Zuschauer zum Start in den Abend für Sat.1. "Jumper" wollten im Anschluss dann noch 1,17 Millionen Zuschauer sehen. In der Zielgruppe blieben 700.000 Zuschauer dran, womit für Sat.1 ein Marktanteil von 8,4 Prozent auf der Uhr stand.

Noch einmal zurück zu Vox: Ein Achtungserfolg gelang den Kölnern in der Primetime, wo man sich mal wieder für eine lange Samstags-Dokumentation entschied. Zwar verfehlte "Er war Superstar – Eine Legende wird 60" den Senderschnitt, angesichts der starken Konkurrenzlage am Samstagabend sind sechseinhalb Prozent für eine Dokumentation aber durchaus als gut zu beurteilen. Im Schnitt sahen 580.000 Zuschauer in der Zielgruppe zu. Insgesamt wollten die Dokumentation von Florianfilm durchschnittlich 1,15 Millionen Zuschauer sehen.