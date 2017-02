kabel eins geht mit Falco-Doku völlig baden

Falco wäre am Sonntag 60 Jahre alt geworden und ist deshalb quasi allgegenwärtig, vor allem natürlich in Österreich. Nachdem Vox am Samstag schon eine Doku über den Popstar gezeigt hat, zog kabel eins am Sonntag nach. Doch die Quoten waren alles anderes als gut.

Dass Falco vielleicht nicht der allergrößte Quotenbringer sein würde, wusste man bei kabel eins wohl schon am Sonntagmorgen. Da lagen die Quoten des Samstags vor und da sahen sich 1,15 Millionen Menschen eine Doku bei Vox über den österreichischen Popstar an, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 6,5 Prozent. Dass es da am Sonntag gegen den "Tatort" nicht unbedingt leichter werden würde, zumal Falco-Fans vermutlich schon am Samstag einschalteten, dürfte man in Unterföhring gewusst haben.

Und so kam kabel eins mit seiner Doku dann auch nur auf 670.000 Zuschauer und 1,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 3,1 Prozent zwar etwas besser, zufrieden sein kann man damit aber auch nicht. "Abenteuer Leben am Sonntag" machte seine Sache danach mit 4,1 Prozent nicht viel besser, hier sahen nur noch 480.000 Menschen zu. Doch nicht nur kabel eins hatte Probleme: RTL II erreichte mit dem Film "Was Frauen wollen" lediglich 830.000 Zuschauer und 4,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

RTL kam zur besten Sendezeit mit "Iron Man 3" auf 11,4 Prozent Marktanteil und damit immerhin auf zweistellige Werte - auch wenn man damit natürlich unter dem Senderschnitt lag. 2,33 Millionen Menschen schalteten ein. Noch schlechter sah es für ProSieben aus, das mit "In meinem Himmel" nur 1,64 Millionen Menschen zum Einschalten brachte, mit den erzielten 8,7 Prozent lag der Film unter den Normalwerten des Senders.